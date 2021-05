Fermeture de Tesca au Cheylard : les anciens salariés seront fixés sur leurs indemnités le 5 octobre

Près de 15 mois après la fermeture de l'usine Tesca du Cheylard, une vingtaine de membres de la CGT, dont des anciens salariés du site se sont rassemblés ce mardi après-midi devant le Conseil des Prud'hommes d'Annonay, à l'occasion de la dernière audience, avant le rendu de la décision, fixé au 5 octobre prochain.

33 des 50 anciens salariés licenciés en février 2020 sauront alors si le Conseil des Prud'hommes d'Annonay leur accorde les dommages et intérêts qu'ils réclament.

Ils estiment que Tesca ne pouvait pas invoquer le motif économique pour fermer le site.

Lionel Argaud, ancien électricien chez Tesca, est venu assister à l'audience. Depuis son licenciement, il galère :

J'ai travaillé 6 mois dans une entreprise à Tournon-sur-Rhône, à une heure de chez moi, pour toucher le SMIC, et là je suis de nouveau au chômage. On était bien dans notre campagne, et aujourd'hui, on n'a plus rien, on repart à zéro.