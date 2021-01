Fermeture de trois trésoreries en Sud Ardèche

Pour le ministère des comptes publics, fermeture rime avec rationalisation et meilleurs services. Ce n'est pas forcément l'avis des élus locaux qui jugent dommageable un nouveau déménagement de service public.

Exemple à Thueyts

Le village de 1200 habitants a donc perdu sa trésorerie. Il n'y avait plus que quatre agents et au fur et à mesure des années le service s'était réduit. Plus question de venir y payer ses impôts ou son eau. Peu à peu la trésorerie n'assurait plus ces services. Tant pis pour les personnes qui ne peuvent pas payer par internet. Plus question non plus de venir demander un renseignement. Il faut pour cela aller à Aubenas à une demi-heure de voiture ou appeler le numéro de téléphone des finances publiques qui ne répond presque jamais.

A Thueyts, la fermeture est assez peu appréciée par le maire : il faut dire que la commune avait fait construire il y a 10 ans un bâtiment pour accueillir la trésorerie. La commune se retrouve donc avec un bâtiment à réaffecter pour tenter de continuer à percevoir un loyer.

Les liquidités de la mairie, comme par exemple le paiement de la cantine, ne peuvent plus être remises à la trésorerie : des agents communaux doivent les transporter vers un établissement bancaire d'Aubenas. Il y a là aussi un coût pour la commune.

Enfin le trésorier avait un rôle de conseil auprès des élus pour qui les finances publiques ne sont pas une spécialité. Depuis quelques années, les élus avaient recours à des cabinets privés moyennant finance. Selon le ministère des comptes publics, cette fonction de conseil devraient être rétablie grâce un conseiller spécial.

La fermeture de la trésorerie de Thueyts est loin d'être une opération blanche pour la commune.