Fermeture des aciéries d'Outreau : c'était il y a vingt ans

En 150 ans d'existence, les aciéries d'Outreau ont changé de nom à de multiples reprises (APO, SFPO, comilog...). Et elles ont employé jusqu'à 3.500 salariés dans le quartier Manihen, devenu l'épicentre du Boulonnais, avec ses cafés et ses commerces tout autour de l'usine.

On y fabriquait du ferromanganèse, une matière ajoutée à l'acier pour le durcir. Il y avait des hauts-fourneaux à Boulogne et au Portel. Et le travail y était difficile, raconte Bernard Bocquet qui a aujourd'hui 75 ans. Représentant du personnel, il a été un des derniers licenciés en 2003 : "C'était très pénible, car il y avait beaucoup de chaleur et aussi beaucoup de froid. Personnellement, j'ai été longtemps dépanneur. On était aussi bien en train de réparer un pont au-dessus de la coulée. Et puis une demi heure après, il fallait monter au gueulard et en hiver, on mettait à peine ses mains sur la ferraille, car c'était gelé."

Les Aciéries Paris-Outreau, où Bernard Bocquet travaillait, produisaient du ferromanganèse, un durçissant de l'acier. © Radio France - Matthieu Darriet

"Mais c'était notre job, poursuit Bernard Bocquet. Et jusqu'au bout, on s'est battu pour garder notre société, pour vivre jusqu'à la retraite. 40 ans de travail, par exemple pour un fondeur qui dominait une coulée à 1.400 degrés. Il faut l'aimer sa boîte !"

Jérôme Dubois est aux côtés de Bernard Bocquet pour monter l'exposition qui se prépare au Centre socio-culturel Jacques-Brel, à Outreau. Il est beaucoup plus jeune et il porte donc un autre regard sur cette aventure industrielle et humaine : "Je me souviens, quand les hauts-fourneaux ont été dynamités en 2006, je n'avais pas la même perception à l'époque que celle que j'ai eu, après en devenant travailleur social, raconte le co-directeur du centre. Pour moi, l'usine, c'était noir, c'était sombre, on voyait la fumée et j'avais un regard différent. Aujourd'hui, en tant que centre culturel et social, on est là pour perpétuer ce travail de mémoire."

Un travail de mémoire encore douloureux

Pour autant, ce travail de mémoire n'est pas facile, raconte Jérôme Dubois : "Des personnes nous disent "non, il ne faut pas remuer le passé, il faut aller de l'avant". D'autres, des personnes qui ont travaillé dans cette usine, ça leur rappelle des mauvais moments. D'autres, au contraire, sont très contents de participer à ce travial. On voit l'émotion que ça suscite encore et les clivages qui perdurent vingt ans après C'est quelque chose qui est encore très présent."

Des familles entières travaillaient dans ces usines, avec parfois jusqu'à cinq frères et souvent des cousins ou des copains. Tous étaient sûrs d'aller jusqu'à la retraite. Puis il y a eu la fermeture, avec ses luttes sociales et sa grande solidarité, mais aussi avec ses promesses de renouveau économique non tenues. "On nous a dit qu'on allait faire du TGV des mers et mettre des hôtels, qu'on allait faire beaucoup de choses, constate Bernard Bocquet. En réalité, on a fait un transmanche qui a fonctionné seulement neuf mois à grand frais. Puis après, on a délocalisé trois sociétés de transformation du poisson qui étaient à l'étroit à Capécure. Mais on a créé très très peu d'emplois."

C'est pour raconter cette histoire, notamment aux jeunes du Centre socio-culturel Jacques-Brel, qu'une exposition sera présentée en novembre, à Outreau. Un appel est lancé pour collecter des témoignages et des traces de ce passé, afin d'enrichir la collection de Bernard Bocquet, qui possède déjà une tenue de fondeur soigneusement conservée.