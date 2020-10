Fermeture des bars et des restaurants à 23h : "il faut faire l'effort maintenant" estime Eric Jouanen

A cause du coronavirus, les bars et les restaurants en Mayenne ont désormais la permission de 23h, à partir du samedi 24 octobre. Un mal pour un bien estime le président de l'Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie de la Mayenne qui a déjà le regard tourné vers Noël.