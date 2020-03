Fermeture des cafés, restaurants : "colère immense sur la manière brutale employée" (UMIH Loiret)

Le président de l'union des Métiers et Industries de l'Hôtellerie du Loiret pousse un gros coup de gueule ce dimanche, après la décision du Premier ministre de fermer cafés, restaurants et lieux non indispensable face au coronavirus : "j'ai une colère immense contre la façon dont ça s’est passé".

"C'est une colère immense par rapport à la manière d'annoncer ces mesures : c'est totalement scandaleux", tonne Jean-Louis Jama, patron du restaurant "443" à Saran, près d'Orléans, et président de l'UMIH Loiret, l'union des Métiers et Industries de l'Hôtellerie.

Je ne suis pas contre la fermeture, mais..."

"Je ne suis pas contre la fermeture, mais je suis contre la manière brutale [l'annonce du Premier ministre à la télévision samedi soir] et le mépris pour notre profession, qui représente 7% du PIB (produit intérieur brut)", poursuit M. Jama. "Cette décision aurait dû être prise jeudi soir, pas le week-end, un samedi soir en plein rush dans nos établissements, avec un stress énorme ! On aurait pu se préparer et déjà ne pas acheter toutes nos marchandises pour ce week-end, qu'on va devoir jeter."

Impact économique dramatique

Quant à l'impact économique sur les cafés et restaurants, "c'est très très grave : c'est quoi notre avenir ? Je parle des petits établissements et ceux qui viennent de se lancer. Nous, si on travaille pas, on n'a pas d'argent, on ne touche pas de chômage."