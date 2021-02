Fermeture des centres commerciaux : "la préfecture applique scrupuleusement le décret" à L'Isle-d'Abeau

Le maire de l'Isle d'Abeau, Cyril Marion, était notre invité ce mercredi à 7h45. Il est revenu sur la fermeture de la galerie commerciale située dans l'hypermarché Carrefour sur sa commune. Une injustice sachant que seulement 17 000 mètres carrés sont empruntés par les clients sur les 29 000 que compte le site.

France Bleu Isère : L'ensemble des élus ont voté une motion pour protester contre la fermeture imposée de la galerie commerciale de Carrefour car elle dépasse les 20 000 mètres carrés. Mais l'hypermarché reste ouvert. La préfecture se trompe selon vous ?

Cyril Marion : Les 37 commerces de la galerie sont fermés. La préfecture applique scrupuleusement le décret. Mais là où cette mesure est incohérente et injuste pour nous, c'est que la surface commerciale et hypermarché est de 17 000 mètres carrés. Il y a 12 000 mètres carrés de réceptions, de réserves, à la fois intérieures et extérieures. Donc les lieux où les clients peuvent circuler est de 17 000 mètres carrés. Nous demandons la réouverture de la galerie marchande.

Considérez vous cela comme injuste ?

C'est tout d'abord injuste pour ces 37 commerçants. Cela représente 163 emplois. Ils sont mobilisés depuis le début de la crise sanitaire pour bien respecter les règles, appliquer les jauges, faire comprendre tout cela aux clients. Ils ont fait en sorte de pouvoir continuer à tourner. Plus de la moitié sont des indépendants. Et puis après on les empêche de travailler. Nous voulons que la ville soit attractive, que chacun puisse travailler.

Que vous disent ces commerçants ?

Ils se sentent désabusés de tous les efforts faits. Dans cette galerie, tout le monde pourra vous dire que les mesures sont appliquées. Il ont le sentiment qu'après avoir fait des efforts, on leur en redemande sans arrêt. Je sais que dans cette zone, il y a déjà des dépôts de bilan, des entreprises en grandes difficultés. Il faut alerter l'Etat, d'ailleurs, je vais faire partir un courrier aujourd'hui au Premier ministre, aux parlementaires, à la sous-préfète en indiquant que les mesures sanitaires vont s'appliquer, que la moitié de la zone commerciale donne sur l'extérieur. Appliquer les mesures sanitaires, nos commerçants savent le faire ! Ils demandent juste à travailler.

Pas très loin de chez vous, le village de marques à Villefontaine, 18 000 mètres carrés en extérieur, reste lui ouvert.

Et oui. C'est une bonne chose. Tant mieux. Je pense que c'est important que ces commerces de proximité restent ouverts. Attention par contre, parce qu'avec ce genre de décisions, on amène les clients vers le net. Je n'ai pas envie d'avoir une commune avec seulement des commerces en ligne. La dynamique d'un territoire passe aussi par l'économie.

Vous avez écrit aux élus. Quelle réponse vous attendez maintenant ?

Du bon sens, une réponse pragmatique. C'est la réouverture de la galerie marchande. C'est ce qu'attend l'ensemble des commerçants.