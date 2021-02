Fermeture des centres commerciaux : l'adjointe au maire de Bordeaux appelle les commerçants à la "résilience"

C'est un nouveau coup dur pour une partie des commerçants bordelais. Depuis ce dimanche, tous les centres commerciaux non alimentaires de plus de 20 000 mètres carrés sont fermés. Sandrine Jacotot, adjointe au maire de Bordeaux en charge des commerces, se dit "catastrophée" par la situation.

"Une fois encore, je demande aux commerçants de la résilience, nous sommes à leurs côtés", explique Sandrine Jacotot, adjointe au maire de Bordeaux en charge des commerces, invitée de France Bleu Gironde lundi 1er février. Dans une allocution vendredi, le Premier ministre a annoncé que tous les centres commerciaux non alimentaires de plus de 20 000 mètres carrés devaient fermer pour freiner la propagation de l'épidémie. Neuf centres sont concernés en Gironde, dont les complexes de Mériadeck et Bordeaux-Lac. "Nous sommes tous catastrophés par cette situation, c'est quelque chose de vraiment douloureux, notamment en pleine période de soldes", explique-t-elle, tout en rappelant qu'il s'agit "d'éviter le reconfinement".

"Maintenant, on va surveiller la fréquentation des boutiques du centre-ville, mais je ne pense pas qu'il va y avoir une sur-fréquentation", indique Sandrine Jacotot. "Les gens vont continuer à travailler, et puis de toute façon on est tous habitués à respecter les règles de sécurité sanitaire". Les grands magasins de plus de 400 mètres carrés vont eux devoir renforcer leur jauge dès ce lundi : dix mètres carrés par client, au lieu de huit jusqu'ici.

Des livraisons offertes pour les commerces bordelais

Pour soutenir financièrement les commerçants bordelais, la municipalité a adhéré à la plateforme "Ma ville mon shopping". "Jusqu'en septembre, les livraisons autour de nos commerces seront offertes", indique l'adjointe au maire de Bordeaux en charge des commerces. "Tous les échanges seront offerts jusqu'à fin septembre, et après la commission ponctionnée par la Poste sera de 5% au lieu de 8%."

Ces commerçants m'éblouissent !

Sandrine Jacotot se félicite aussi de la mise en place d'un click and collect généralisé. "On était à moins de 30% de commerçants connectés à notre arrivée à la mairie. Après le mois de décembre, on était déjà à 45%", affirme-t-elle. "Bien évidemment, ça ne va pas remplacer le chiffre d'affaires perdu. Mais ces 10 ou 15% de chiffre d'affaires gagné seront du chiffre d'affaires en plus pour la suite."

"Je suis vraiment très étonnée par la force de nos commerçants", conclut l'adjointe. "Beaucoup sont très positifs, même nos restaurateurs, pour trouver des solutions. Ces commerçants-là m'éblouissent !"