Fermeture des centres commerciaux : la galerie marchande d'Auchan également fermée à Laxou

Si les sorts du centre Saint-Sébastien à Nancy et du Cora Houdemont ont été rapidement scellés, la nouvelle de la fermeture de la galerie d'Auchan Laxou est tombée tardivement dimanche. Et des vérifications sont en cours pour d'autres centres commerciaux.

Depuis ce week-end, les centres commerciaux de plus de 20.000 m² sont fermés au public, mesure annoncée par Jean Castex vendredi dernier. En Meurthe-et-Moselle, les centres Saint-Sébastien à Nancy et Cora Houdemont ont dû fermer pour la partie non-alimentaire.

Auchan Laxou dépasse à cause de ses bureaux et réserves

C'est également le cas de la galerie Auchan de Laxou à la Sapinière depuis ce lundi matin. Si la surface de vente est limitée à 17.000 mètres carrés, le décret paru ce dimanche inclut aussi les zones de réserve et de bureaux, même si elles ne sont pas accessibles au public. Ce qui fait passer Auchan Laxou au dessus des 20.000 mètres carrés, reconnaît François Carmona, le directeur :

"C'est vrai qu'on interprète toujours avant les annonces officielles. On respecte les règles du gouvernement. En supposant, on fait des erreurs. Les commerçants m'ont sollicité pour savoir si on dépassait les 20.000 m². En prenant comme base la surface de vente non. Mais toutes les surfaces sont comptées, donc on dépasse comme d'autres sur la région."

La direction du centre a donc dû expliquer la décision lundi matin aux commerçants de la galerie qui n'avaient pas eu l'information dans le week-end. Seule la grande surface est ouverte, ainsi qu'un chocolatier et un pharmacien.

D'autres fermetures en Meurthe-et-Moselle ?

Auchan Laxou pourrait ne pas être le seul concerné par cette fermeture malgré une surface de vente inférieure à 20.000 m². Des vérifications sont en cours par les services de l'Etat pour d'autres centres commerciaux du département.