Centres commerciaux fermés : quels établissements concernés en Moselle ?

Les commerces non-alimentaires de plus de 20,000 mètres carrés devront fermer dès ce dimanche, suite aux annonces faites par le Premier ministre Jean Castex lors d'une déclaration télévisée ce vendredi.

Fermeture des centres clos et couverts sauf pour la partie alimentaire

En Moselle, le centre commercial B'Est à Farebersviller a annoncé qu'il ferme ses portes ce samedi soir, " pour un délai d'un mois ", confirme Barthélémy Jeanroch, son directeur : " le click and collect ne sera pas autorisé, ni la vente à emporter, d'après les informations communiquées aux représentants de la filière lors de leur réunion au ministère de l'Économie", ajoute-il.

Muse à Metz sera également fermé, mais son supermarché restera ouvert.

Selon les informations de France Bleu, le centre Saint-Jacques à Metz, devrait également fermer.

La mesure s'applique également pour les galeries marchandes des centres commerciaux Géric à Thionville et celles d'Auchan à Semécourt. En revanche, les supermarchés présents dans ces centres restent ouverts, comme tous les commerces alimentaires.

Les commerces "en plein air" restent ouverts

La fermeture s'applique pour les établissements "couverts et clos", ce qui n'est pas le cas du centre commercial Waves de la zone Actisud à Metz, car ses cellules commerciales sont indépendantes les unes des autres et situées en plein air. Elles seront donc ouvertes au public, tout comme celles du SuperGreen à Terville.

Précipitation dans les centres commerciaux ce samedi

Au centre commercial Muse, d'une surface de 35,000 mètres carrés, la venue des clients a crée de longues files d'attente, dans et à l'extérieur de l'établissement, pour respecter les jauges avant d'accéder aux boutiques. Chantal, qui prévoyait de faire ses cadeaux d'anniversaire " à l'heure du déjeuner, la semaine prochaine ", s'est résolue à affronter l'affluence : " C'est de la folie. On est collés les uns contre les autres, on ne peut pas voir les vitrines, les gens font la queue. C'est une grosse bêtise, il aurait fallu laisser les commerces ouvrir jusqu'à 18 heures et ne pas fermer en pleine semaine, on aurait pas ce cirque qu'il y a là en ce moment. ", déplore-t-elle.

Affluence avant la fermeture du centre commercial Muse - Fabien Masson

Eda, une cliente, est venue elle aussi un peu en catastrophe pour échanger un article avant la fermeture. Elle déplore le caractère soudain de cette annonce : " Ça affole trop les gens. Ça les oblige à venir consommer, pas forcement parce qu'ils en ont besoin mais pour se dire qu'il faut le faire car après on ne pourra plus le faire. Je ne suis pas rentrée dans beaucoup de magasins car il y avait trop de queue, je n'en ai pas besoin en fait. Les gens n'ont pas besoin mais ils le font quand même ", s'étonne-t-elle avec dépit.

S'organiser dans l'urgence

L'annonce a surpris les commerçants, qui se sont organisés dans l'urgence ce samedi pour écouler les stocks et faire face à l'affluence attendue : " Il est trop tard pour ajouter de nouvelles remises ou faire une campagne SMS, témoigne Romain, gérant de la boutique de vêtements Bluebox. Les gens sont nombreux mais on sait qu'on va rester avec de nombreux stocks sur les bras. Les équipes, ça les stresse, ce sont aussi des contraintes pour eux. Certains acceptent de modifier leurs horaires à la dernière seconde. D'autres n'ont pas pris l'intégralité de leurs pause aujourd'hui pour optimiser un peu le commerce, car il y a du monde. Tout le monde y met du sien mais on accuse un peu le coup, j'admets."

J'avais prévu d'embaucher des CDD la semaine prochaine, on a tout annulé donc ce sont aussi des gens qui se retrouvent sans job - Romain, gérant d'une boutique au centre commercial Muse

Les clients se sont précipités avant la fermeture du centre commercial Muse - Fabien Masson

Un client pour 10 m2 dans les commerces de plus de 400m2

Les magasins de plus de 400 mètres carrés devront par ailleurs réduire le nombre de leurs clients : un client pour 10 mètres carrés au lieu d'un client pour 8 mètres carrés précédemment. En tout, 396 centres commerciaux sont concernés et 25 000 magasins en France.