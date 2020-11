Fermeture des commerces de proximité : "On nous a oubliés", commente la bouchère d'Eguisheim

Les rues d'Eguisheim (Haut-Rhin) sont vides. La commune de 1.700 habitants, située dans le vignoble et élue village préféré des Français en 2013, est habituellement envahie par les touristes. Avec ce nouveau confinement, les espaces publics sont déserts.

Les gens ont la mémoire courte, ils préfèrent aller dans les supermarchés que de soutenir les petits commerçants

Quelques rares commerces sont ouverts, comme la charcuterie Edel, mais peut-être pas pour longtemps. "Les gens ont la mémoire courte, ils préfèrent aller dans les supermarchés que de soutenir les petits commerçants", soutient Nathalie la patronne. "On va tous finir par mettre la clé sous la porte, on nous a oublié. Si ça continue comme ça cette semaine, je ferme jusqu'au 2 décembre".

Un peu plus loin, rue du rempart nord, ce marchand de cartes postales et de souvenirs annonce qu’il va mettre définitivement la clé sous porte d’ici fin décembre. "Entre les frais, les loyers, les charges, je ne m'en sors pas", déplore Jean-Luc. "Les 1.500 euros d'aide de l'Etat, c'est de la misère, avec ça il faut payer le loyer, le comptable, rembourser le prêt".

Je vais vendre des ordinateurs comme à la FNAC et comme ça, je vais pouvoir ouvrir !

Un artisan tailleur de verre de la commune a même posté une vidéo "coup de gueule" sur Facebook. Très amer, Steve Ackermann ne comprend pas pourquoi il doit fermer sa boutique dans les grandes surfaces peuvent rester ouvertes. "Chez moi, on est un danger, mais chez Leclerc pas de problème, ils peuvent vendre des vases, des verres et moi on me ferme ! Je vais vendre des ordinateurs comme à la FNAC et comme ça, je vais pouvoir ouvrir".

Les rues désertes d'Eguisheim pendant le deuxième confinement. © Radio France - Patrick Genthon