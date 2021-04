Même si elle s'attendait à de nouvelles restrictions pour endiguer l'épidémie de coronavirus, la présidente de l'association de commerçants Mansea, au Mans (Sarthe), est sonnée par l'annonce de quatre nouvelles semaines de fermeture pour les commerces dits non essentiels.

Fermeture des commerces : "Je suis démoralisée, on paye le manque d'anticipation de l'état"

A compter de ce samedi soir, pour tenter de contenir la troisième vague de l'épidémie de coronavirus, les restrictions qui ne concernaient jusqu'ici que 19 départements vont être étendues à l'ensemble de la France. Parmi elles, la fermeture des commerces dits non essentiels, pour quatre semaines : un coup dur pour Catherine Sasso, la présidente de Manséa, une association de commerçants du centre-ville du Mans.

On paye leur manque d'anticipation sur la vaccination

"Je m'y attendais mais je suis démoralisée", commente-t-elle très émue au micro de France Bleu Maine. "C'est une situation compliquée à vivre. C'est toute la difficulté de notre métier de commerçant. En fait, on paye que les déficits de l'Etat. On paye vraiment leur manque d'anticipation sur la vaccination" déplore Catherine Sasso.

"Maintenant, je suis curieuse de voir comment vont être prises en charge les aides parce qu'il paraît qu'il va y avoir des aides" s'inquiète la commerçante. "Il faut savoir que sur les commerçants sont dans des périodes critiques, très importantes en apport de trésorerie et il va falloir encore débourser de la trésorerie pour pouvoir survivre, tout simplement. Donc, là ne parle pas des grands groupes. Je parle des TPE. J'espère que nous verrons la fin de tout cela parce que ce n'est pas possible. On ne va pas pouvoir stopper l'économie comme ça. Vous n'imaginez pas les dégâts. Des commerces sont déjà à bout de souffle".