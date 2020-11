Fermeture des commerces "non essentiels" : 400 personnes réunies devant la préfecture à Marseille

Parmi les manifestants : des cafetiers, des restaurateurs, des coiffeurs, des esthéticiennes et des acteurs de la culture et de l'événementiel. Ils contestent leur fermeture qui devrait durer au moins jusqu'au 1er décembre puisque le gouvernement l'a prolongée cette semaine.

Plusieurs centaines de manifestants, 400 environ, sont rassemblés ce samedi après-midi devant la préfecture des Bouches-du-Rhône, à Marseille. Dans le cortège : des patrons de cafés et restaurants, bien sûr. Mais aussi des coiffeurs, des esthéticiennes et des acteurs de la culture et de l'événementiel.

Une délégation de manifestants a été reçue en préfecture. © Radio France - © Élisa Montagat

Tous contestent leur fermeture. Fermeture qui devrait durer au moins jusqu'au 1er décembre, comme l'a annoncé cette semaine le premier ministre Jean Castex. Quelques badauds et élus locaux sont venus soutenir les manifestants dans leur cause. Une délégation a été reçue en préfecture. Si elle n'obtient pas gain de cause, elle envisage de se rendre en mairie, selon nos informations.

L'UMIH prépare un recours en justice

Une heure, environ, avant le début de cette manifestation, les représentants des cafetiers et des restaurateurs ont annoncé qu'ils allaient déposer un recours devant la justice pour contester leur fermeture. En effet, ces derniers ne comprennent pas pourquoi les professionnels de la restauration doivent rester fermés, alors que la restauration collective (comme les cantines), elle, reste ouverte pendant le confinement.

Le recours sera prêt d'ici au vendredi 20 novembre. © Radio France - © Élisa Montagnat

Selon l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH), il s'agit "d'une distorsion de concurrence". Toujours d'après l'UMIH, les fermetures imposées aux cafetiers et aux restaurants s'appuient "sur des raisons sanitaires, or aucune donnée chiffrée ne permet de justifier que les cas de contamination ont été plus nombreux dans ces établissements."