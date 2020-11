Fermeture des commerces non essentiels : un gros sentiment d'injustice pour la maire de Guéret

"Le constat est le même c'est juste le moyen d'action qui est différent". Contrairement à de nombreux maires, dont ceux d'Aubusson et de La Souterraine en Creuse, Marie-Françoise Fournier n'a pas pris d'arrêté pour permettre aux commerces non essentiels de la ville préfecture de la Creuse de rouvrir. La maire de Guéret invoque trois raisons pour cela. D'abord, parce qu'elle souhaite tout au long de son mandat s'inscrire "dans la légalité et dans les règles qui nous sont imposées, je préfère agir dans un cadre réglementaire. Elle met ensuite en avant le soutien des services de l'état, et les liens "très simples et très efficaces" avec madame la prefete. "Je préfère travailler avec les services de l'état plutôt que de m'opposer à eux". Enfin Marie-Françoise Fournier explique que "ces arrêtés illégaux allaient être rapidement cassés" et qu'elle préferait " pouvoir rentrer immédiatement dans l'action". Ecoutez l'intégralité de l'interview vidéo de Marie-Françoise Fournier ici.

C'est dramatique d'avoir pris cette décision

La maire de Guéret regrette que la fermeture des petits commerces "où la foule ne se précipite pas, où les mesures de sécurité ont été respectées à la lettre". Et si elle reconnait que même en Creuse, "la progression du virus est indéniable", elle évoque "un fort sentiment d'injustice sur des territoires déjà sinistrés sur le plan commercial. D'un point de vue très égoïste, je souhaite que nos petits commerces puissent rouvrir". Elle plaide pour que d'autres mesures soient prises" un couvre feu le week-end pour éviter les grands rassemblements familiaux ou amicaux. Je ne serai pas contre une réglementation encore plus stricte des circulations dans les grandes surfaces".

Un guichet unique et des bons d'achats

Les commerçants guéretois ont rencontré Marie-Françoise Fournier, au lendemain de l'annonce du confinement. La maire leur a proposé d'utiliser tous les moyens de communication de la ville, le site internet, la page Facebook, les panneaux publicitaires. "Ils peuvent en user librement pour faire la promotion des produits qu'ils vont être obligés de vendéen drive". La ville a également décidé de rendre à la circulation la Grande rue et la rue de l'ancienne mairie, "pour que les commerçants puissent livrer leurs clients sur le pas de leurs portes, dès que les achats sont faits". Le drive fermier mis en place par la chambre d'agriculture à Pommeil, se tiendra désormais le mardi sur le parvis de l'hôtel de ville pour que "tous les Guérétois y compris ceux qui n'ont pas de moyen de locomotion puisent bénéficier de ces produits en circuits courts". Enfin des bons d'achats de 20 euros seront mis en service pour les achats en drive et la ville va ouvrir dans la Grande rue un local à la disposition de tous les commerçants, un guichet unique où ils trouveront "toutes les informations concernant les aides qui leurs sont arrivées autant par nous, que par la communauté d'agglomération où par les chambres consulaires".