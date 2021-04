Fermeture des commerces non essentiels : "Je me dis qu'il va falloir vivre avec", "on est rodés"

Parmi les annonces faites par Emmanuel Macron ce mercredi soir il y à bien sûr la fermeture des écoles mais aussi celles des commerces dits "non essentiels". Une fermeture étendue à l'ensemble du territoire à partir de samedi 19h et ce pendant quatre semaines. Alors même si les coiffeurs, les libraires, les fleuristes... restent ouverts; les magasins de jeux, les esthéticiennes, les agences de voyages ou encore les boutiques de vêtements vont - eux - devoir fermer leurs portes. A Châteauroux, les commerçants rencontrés se disent préparés. Ils ne sont pas surpris de l'annonce faite par le président et se disent prêts à s'adapter.

à lire aussi Coronavirus : découvrez la liste des commerces autorisés à rester ouverts

Nathalie Bernard travaille dans un centre de beauté à Châteauroux : "Je m'en doutais et il faut qu'on s'en sorte alors il faut tous faire un effort maintenant. Effectivement c'est dur. Ça me fait suer. J'essaye d'appeler toutes mes clientes, notamment celles de la semaine prochaine que j'essaye de recaser d'ici samedi soir. On est rodés."

La gérante de l'agence de voyage Tui, Hélène Simonin, basculera en télétravaille dès lundi : "On a l'habitude, malheureusement. C'est la troisième fois qu'on est confinés et ça marche plutôt bien. Les gens téléphonent et il n'y a pas de souci. On va obéir aux directives gouvernementales, on va fermer et emmener nos affaires et faire du télétravaille. Maintenant les gens savent qu'on peut travailler même en étant fermés au public."

Audrey Crepin, gérante d'une boutique de vêtements : "Je me dis qu'il va falloir vivre avec. Je m'y attendais. Mercredi toute la journée je le disais à mes clientes et elles me disaient que non et puis c'est arrivé le soir." Pour Audrey, il reste l'interrogation du "click and collect" qui n'a pas été abordé mercredi soir par le président : "Après on fait avec, on n'a pas le choix. On va fermer samedi à 19h et puis on va aviser dans les jours à venir."

L'extension des fermetures de commerces à toute la France fait passer le nombre d'établissements fermés de 90 000 à 150 000. Tandis que le coût total des aides et indemnisations aux entreprises passe à 11 milliards d'euros par mois, a indiqué mercredi le ministère de l'Economie.