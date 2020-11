Ouverture des commerces non essentiels : le député de la Creuse plaide pour laisser la main aux préfets

Ils sont fleuristes ou libraires, ils vendent des vêtements ou des chaussures et ils réclament le droit de travailler eux aussi. Les commerçants non essentiel veulent rouvrir leurs boutiques. Jean-Baptiste Moreau, le député LREM de la Creuse dit comprendre et partager leurs colères.