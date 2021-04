Fermeture des commerces non-essentiels : pas de ruée dans les magasins de vêtements, à Valence

Les commerces non-essentiels ont fermé leurs portes pour quatre semaines, samedi 3 avril à 19h, alors que la France entame son troisième confinement. Dans les rues commerçantes du centre-ville de Valence, il y avait du monde, samedi après-midi, mais les vendeurs des magasins de vêtements n'ont pas constaté de ruée dans leurs boutiques.

"Jeudi, on a fait une journée qui ressemblait à un très bon samedi, et vendredi aussi. Ce samedi c'est plus mitigé. _Beaucoup de clients sont venus exprès pour nous soutenir, ça m'a beaucoup touchée_, je me suis dit que j'avais de la chance", raconte Céline, gérante du magasin de vêtements La Boutique Ethique, dans le centre ancien.

Même constat chez Laurence, gérante de la boutique Elody : "Jeudi et vendredi on a eu un peu de monde parce que les clientes voulaient nous faire plaisir et se faire plaisir avant les fermetures mais là il fait plus froid, il y a du vent, c'est un peu retombé."

Dans la boutique Elody, peu de monde samedi, les clientes sont surtout venues jeudi et vendredi © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

"Les gens ne sont pas conscients qu'on va être vraiment confinés"

Mais ce que constatent les vendeuses, c'est surtout que les clients n'ont pas l'air très au courant que leurs commerces vont fermer."Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit : ah bon, vous fermez ? ça m'a même surprise et je me suis demandé si c'était pas dû au fait que les gens en ont ras-le-bol et donc il ne sont plus à l'écoute des informations, on laisse les choses passer au dessus de nos têtes", note Céline, de La Boutique Ethique.

Nathalie, vendeuse chez Panta Shop, rue Madier de Montjau, acquiesce : "Je crois que les gens ne sont pas conscients qu'on va être vraiment confinés. Ils ne l'ont pas ancré dans leur tête, eux ils pensent que comme c'est dans les 10 km, les petits commerces, vont rester ouverts." Pourtant, 10 km ou pas, les commerces non-essentiels vont bel et bien devoir fermer.

La devanture de la boutique Panta Shop, rue Madier de Montjau © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Dans les rues, les promeneurs, assez nombreux, se disent au courant des restrictions, mais peu s'en soucient. Pour Chloé, comme pour beaucoup de monde, il s'agit surtout d'une journée shopping ordinaire : "Ce n'est pas parce que ça ferme que je suis venue, c'était histoire de se balader, de faire quelque chose de la journée", raconte la jeune femme.

Pour ceux qui ne pourront pas attendre la fin du confinement, il reste la solution du "click and collect", commander sur le site internet du magasin, et passer récupérer sa commande à l'entrée de la boutique. Après plusieurs confinements, les clients commencent à être habitués à cette solution.