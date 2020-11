Fermeture des commerces : une coiffeuse orléanaise pose nue "pour ne pas finir à poil"

Aurélie Gallier est une coiffeuse orléanaise. Elle a rejoint le mouvement "Mon coiffeur à poil", lancé par la profession pour dénoncer la fermeture imposée depuis deux semaines par le gouvernement aux commerces "non essentiels".

"C'est une façon assez rigolote de se faire entendre, explique la jeune femme, c'est assez léger, et en cette période de confinement qui est dure pour tout le monde, j'ai trouvé que c'était aussi bon moyen d'apporter un peu de sourire."

Mais derrière la légèreté, il y a bien sûr une certaine gravité. D'abord le sentiment d'une profonde injustice. "Notre profession a subi une première fermeture de 55 jours, rappelle Aurélie Gallier, on a ensuite tout fait pour respecter les règles sanitaires - gel hydro-alcoolique, masques, désinfection des sièges entre chaque client - avec un surcoût que j'ai choisi de ne pas facturer à ma clientèle. J'estime que je suis un commerce essentiel : on l'a bien vu, d'ailleurs, lors du déconfinement au printemps !"

Lors du déconfinement au printemps dernier, Aurélie Gallier a ouvert son salon de coiffure de 7h à 23h pendant 3 semaines : "Et on nous dit qu'on est pas un commerce essentiel ?" © Radio France - François Guéroult

S'ajoute à cela une vive inquiétude alors que se profile le mois de décembre. "Décembre, c'est dans la coiffure le plus gros mois de l'année. Pour nous, ce serait inconcevable de rester fermés : c'est crucial, on a vraiment hâte de sauver notre année et de pouvoir encore être là l'an prochain, de pouvoir continuer à exercer notre métier qu'on adore". Aurélie Gallier compte 4 employées, dont une apprentie. En attendant une hypothétique réouverture, elle va proposer dans les prochains jours du "click and collect" pour vendre des shampoings et des produits de coiffure.

L'interview d'Aurélie Gallier est à retrouver ici :