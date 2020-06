Fermeture des discothèques : à Biarritz les propriétaires sont "écœurés"

Grosse désillusion pour les propriétaires de boites de nuit. Dans un communiqué, Matignon a annoncé plusieurs mesures dans le cadre du déconfinement. Ce lundi les cinémas peuvent rouvrir, ainsi que les centres de vacances, les casinos et les salles de jeux, pour les stades ça sera à partir du 11 juillet. En revanche, les discothèques ne pourront pas rouvrir avant septembre minimum en fonction de l'évolution de la situation.

Les quatre discothèques que compte Biarritz devront donc rester fermées. Une incompréhension pour Anthony Sincholle, gérant du Caveau: "je suis écoeuré, je ne comprend pas pourquoi tous les autres corps de métiers peuvent rouvrir et nous on nous laisse sur le bord de la route". Anthony Sincholle qui se dit prêt à mettre en place toute mesure sanitaire préconisée par le gouvernement pour pouvoir réouvrir. "Les gens aujourd'hui se remettent à vivre normalement, les gens ont envie de sortir, de s'amuser, de se retrouver et de danser"

"On a l'impression de ne pas être pris au sérieux", déplore Anthony Sincholle, propriétaire du Caveau

Faute de pouvoir ouvrir, le gérant en appelle à l'aide financière de l'état. "L'année dernière on a eu le G7, j'ai perdu 100 000 euros, j'ai été indemnisé à hauteur de 10%, maintenant le COVID, on se retrouve dans des situations, j'ai pas de planches à billets dans le sous-sol de mon établissement, j'ai payé le complément de salaire (84% en chômage partiel payé par l'état) à mes employés mais maintenant je ne peux plus le faire, je n'ai plus les moyens de le faire", déplore Anthony Sincholle.

Coup dur aussi au Duplex où l'été ce sont 28 personnes travaillent. "Une saison estivale à zéro, ça équivaut à une perte de 70% de mon chiffre d'affaire annuel", calcule Gaëlle O'Meyer, co-gérante avec son mari du Duplex.

Outre cette saison, Gaëlle O'Meyer se pose des questions pour la suite. "Le public va peut être changer de manière de s'amuser, là, c'est un amusement libre, si nous l'année prochaine, on doit leur imposer des règles, après un an à faire la fête à la maison, dehors sans cadre, pour rediscipliner tout ça, ça va peut être être difficile !"