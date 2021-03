Fermeture des discothèques depuis un an en Berry : "Je ramasse les factures que je reçois régulièrement"

Ça fait désormais un an que les 1.600 discothèques de France sont fermées, depuis le 14 mars 2020. Un an qu'à cause de la crise sanitaire, les gérants des boîtes de nuit se sentent abandonnés. Lieux de proximité où on danse collés les uns aux autres, où on ne respecte pas les distanciations, où on enlève son masque... Leur réouverture n'est pas prévues pour tout de suite. Problème, les professionnels du monde de la suite n'attendent que ça.

A Châteauroux, le gérant de la discothèque "Le Complexe", Eric Pez, ne revient qu'une fois par mois dans sa discothèque pour s'assurer que tout va bien et aussi pour ramasser le courrier qui s'amasse : "Je ramasse les factures que je reçois régulièrement." Ce gérant résiste encore grâce aux aides de l'Etat mais selon lui ça ne suffit pas, "nous n'avons plus de trésorerie. C'est pour cela que nous attendons toujours les aides pour régler nos factures mais ça ne suffit pas. Ça couvre juste mais ça ne rembourse pas tout l'endettement que nous avons depuis un an. La précarité c'est à ma charge, les congés payés c'est à ma charge et sans activité on est obligés de tout avancer."

Des solutions possibles ?

Pourtant, pour Eric Pez, il existe des solutions pour rouvrir son établissement, "aucune personne sans test négatif ne serait rentré à l'intérieur. Nous avons des établissements qui sont ventilés. On pouvait aussi supprimer les pistes de danse pour les remplacer par des boxes de six personnes sans problème. On pouvait faire, on était apte à faire." Eric Pez en est sûr, les boîtes de nuit seront les dernières à rouvrir. En attendant, c'est une boîte de nuit sans musique et un peu fantôme qu'Eric Pez continue d'inspecter, dans l'espoir de réentendre bientôt un peu de musique sur laquelle danser.

Selon le SNDLL (syndicat nationale des discothèques et lieux de loisirs) contacté par France Bleu Berry, sur les 1.600 discothèques françaises, aujourd'hui 131 sont fermées définitivement et 243 sont en procédure collective, c'est-à-dire que leur situation nécessite une période d'observation puis de redressement.

Le reportage de France Bleu Berry est à écouter ici :