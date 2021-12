Fermeture des discothèques : le "dégoût général" de la profession en Meurthe-et-Moselle

L'ouverture des discothèque aura duré cinq mois, en France. Alors que la cinquième vague prend de l'ampleur, l'exécutif a annoncé la fermeture des boîtes de nuit pour quatre semaines. Ce sont les seuls établissements à être concernés par une telle restriction. "C'est la stupeur, la grande surprise et en même temps, le dégoût général", a réagi sur France Bleu Lorraine, amer, Bertrand Cotic, représentant des bars et discothèques au sein de l'UMIH 54 (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie).

Quatre semaines de fermeture

"On pensait être rigoureux en faisant respecter les gestes, les gestes barrières et puis le port du masque nouvellement requis dans les discothèques. Et même si on est des bons élèves, c'est encore nous, les derniers de la classe pour le gouvernement, et c'est encore nous qui prenons la fermeture en pleine tête", a poursuivi ce gérant de bar lorrain.

On est considérés comme des pestiférés

Les accompagnements financiers annoncés par le gouvernement ne suffisent pas à faire avaler la pilule. Bertrand Cotic qualifie cette mesure "de pansement sur une jambe de bois." Avant de conclure : "Notre ADN, c'est d'être des entrepreneurs et pas des pas des gens subventionnés par l'Etat."