Ce dimanche 31 janvier 2021, pour endiguer l'épidémie de Covid-19, les centres commerciaux non alimentaires de plus de 20.000 m² doivent fermer. À Montpellier, Odysséum ferme totalement. Seul le Monoprix du Polygone reste ouvert.

Fermeture des établissements de plus de 20.000 m² : cinq centres commerciaux concernés dans l'Hérault

A la veille de la fermeture des centres commerciaux de plus de 20.000 m², les clients se sont rués sur Odysseum, à Montpellier.

La Préfecture de l'Hérault vient de communiquer la liste des établissements concernés par l'une des nouvelles mesures annoncées par le Premier Ministre, Jean Castex : la fermeture des centres commerciaux non alimentaires de plus de 20.000 m² à partir de ce dimanche 31 janvier 2021. Dans l'Hérault, cinq centres commerciaux sont concernés. Elles sont soumises à des restrictions plus ou moins strictes.

À Montpellier :

Odysseum fermé complètement

Polygone : fermé, sauf le Monoprix (alimentaire)

À Béziers :

Polygone : fermé complètement.

Auchan : galerie fermée, sauf commerces alimentaires.

À Lattes : Carrefour, galerie fermée sauf commerces alimentaires.

Les commerces fermés ne pourront pas faire de click and collect ou de retrait de commande en magasin. En revanche, la livraison de leurs produits restera possible.