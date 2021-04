Fermeture des établissements scolaires : les difficultés d'organisation des familles nombreuses dans le Poitou

Que faire des enfants à partir du 6 avril ? Cette question, beaucoup de parents se la posent depuis mercredi 31 mars et les annonces d'Emmanuel Macron. En effet, toutes les crèches et tous les établissements scolaires sont fermés depuis le vendredi 2 avril. Les cours se font à distance pour tous les élèves à partir de mardi et jusqu'à vendredi, avant deux semaines de vacances pour tout le monde. Dans le Poitou, les familles nombreuses ont dû rivaliser d'inventivité pour pouvoir trouver un mode de garde adapté à l'école à la maison.

Gérer trois enfants en même temps

Pour Jennifer Orthala, la garde des enfants en tant que telle n'est pas un problème. En effet, c'est une maman au foyer mais elle est seule avec ses quatre enfants, ce qui rend l'enseignement à distance laborieux. "Ça va être un peu sport. J'ai une grande qui est en troisième donc elle est en autonomie mais pour les trois autres il faudra que je sépare mon temps afin de pouvoir donner un peu de temps à tout le monde", explique cette habitante de Neuville-du-Poitou.

Du coup, elle a dû penser à toute une organisation : "Je vais les prendre à des heures différentes parce que si je mélange tout le monde ça va être compliqué." Effectivement, gérer un élève de CP, un autre en CM1 et le dernier en sixième, ce n'est pas une évidence. "Je vais faire par tranche de deux heures chacun." Mais la perspective de se transformer en enseignante pendant toute une semaine ne la réjouit pas. "L'année dernière, j'étais plutôt enthousiaste ! C'était bien, je me retrouvais avec mes enfants mais là on sait à quoi s'attendre parce qu'on l'a déjà vécu donc j'avoue que je suis un peu déprimée."

En envoyer une partie chez les grands-parents

Chez les Simard aussi, il y a quatre enfants, répartis du CE2 à la Terminale. Mais ne parlez pas à Céline d'organisation : "On n'est pas vraiment dans l'organisation, on est dans l'improvisation", rit - un peu jaune c'est vrai - la mère de famille. Ici, on coupe la poire en deux : Merlin, l'aîné, passe son bac à la fin de l'année, il va donc rester à la maison, bien équipé. "J'ai mon ordinateur portable, dans mon lycée tout le monde en a un donc le distanciel n'est pas vraiment un problème", glisse l'adolescent, pas du tout stressé. Il restera avec son frère Sorel, en sixième.

Laslo, bientôt 15 ans, prépare lui le brevet. Direction la Vendée, chez ses grands parents, avec son frère Gildas, ce qui n'est pas plus mal d'après lui. "Au collège, ce n'est pas qu'on ne respecte pas mais c'est compliqué de respecter à 500 d'avoir tous le masque, les distanciations dans la cour..." Il est un brin "blasé" : "Il fallait le faire de toutes façons. Ca allait bien arriver, on le savait."

Clairement, il était hors de question pour Céline d'envisager d'avoir les quatre enfants à la maison. "Télétravailler et gérer quatre niveaux scolaires différents, c'est impossible. Même si les grands sont autonomes, il y a toujours un truc à imprimer, qu'on n'arrive pas à ouvrir, qu'on ne comprend pas..." Et puis surtout ça aurait nécessité cinq ordinateurs ! "Mais qui a cinq ordinateurs portables à la maison aujourd'hui ? Pas nous !", s'agace Céline. Le moindre mal avec cette fermeture d'école : la fin des cas contacts permanents à la maison. Il y en avait un toutes les trois semaines, d'après la mère de famille.

Pas de ruée sur les entreprises de baby sitting

Conntrairement à ce qu'on pourrait croire, la fermeture des établissements scolaires ne profite pas forcément aux entreprises et associations de baby sitting ! Elles sont loin d'être débordées par les demandes de parents en mal de solutions. "A partir du 1er avril, on avait 810 heures positionnées et on en a eu 260 de supprimées", raconte par exemple Aline Cazette, la directrice de l'association Temps d'Em, qui propose des gardes d'enfants à domicile et des remplacements de professionnels en crèche ou en école. "Ça a des répercussions étant donné que les salariés sont mensualisés donc, quel que soit le nombre d'heures, ils sont payés a minima selon le contrat pour lequel ils ont signé."

Et les mesures de compensation du chômage partiel proposées par le gouvernement ne suffisent pas toujours. "On continue à payer les autres charges", déplore Aline Cazette. "On n'a pas de travail donc pas de facturation et pas d'argent qui rentre. Néanmoins il faut payer les salaires, même s'ils ne sont pas à la même hauteur car le chômage partiel en prend une partie, il faut quand même régler ces salaires. Donc forcément les mesures ont un impact."