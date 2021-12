Fermeture des magasins France Loisirs : "c'est une page qui se tourne" à Périgueux

Dans la boutique, rue Taillefer, tout est encore en place, les romans à l'entrée, le spray pour se désinfecter les mains, le rayon enfants au fond, le présentoir de noël. Mais ce samedi 18 décembre au soir, ce sera terminé, France Loisirs à Périgueux n'existera plus. Le magasin ouvert en 1984 fait partie des 108 qui ne sont pas conservés par le repreneur du groupe.

Trois personnes vont perdre leur travail à partir de ce samedi 18 décembre. © Radio France - Charlotte Jousserand

Trois salariées licenciées à Périgueux

A Périgueux, trois salariées seront licenciées. Parmi elles, deux sont là depuis les débuts, depuis 37 ans c'est-à-dire pratiquement l'ouverture. "C'est une page qui se tourne" déclare Catherine qui ne conserve ici "que des bons souvenirs". Elle est à quatre ans de la retraite. Catherine a commencé à travailler dans une librairie avant d'être recrutée à France Loisirs. Pour Catherine, son activité n'était pas tout à fait celle d'une libraire car avec le système d'abonnement "un lien privilégié s'est créé avec les lecteurs, on connaît leurs goûts, on connaît leur famille, on les connait très bien et on a vu les enfants grandir".

Le magasin de Périgueux a eu jusqu'à 10.000 clients dans son fichier, aujourd'hui, ils sont environ 3.000 explique Dominique, la responsable : "c'était un esprit particulier mais très familial". Depuis quelques mois, il n'était plus obligatoire de faire partie du "club France Loisirs" et d'être abonné pour pouvoir acheter des livres dans la boutique.

Un seul France Loisirs conservé en Dordogne

Le groupe France Loisirs était placé en liquidation judiciaire depuis le mois d'octobre dernier. Un repreneur a été trouvé mais il ne souhaite conserver que 14 des 122 magasins. Parmi ces 14 magasins, celui de Bergerac est conservé. Il ne restera donc qu'un France Loisirs en Dordogne, à Bergerac.