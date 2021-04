Fermeture des magasins non-essentiels : "un coup de massue", réagit le président des commerçants de Reims

C'est l'une des annonces d'Emmanuel Macron, les gérants de magasins non-essentiels vont devoir baisser le rideau dès ce samedi soir et pour une durée de quatre semaines. Mesure destinée à freiner la propagation du virus déjà appliquée à 19 départements et étendue à toute la métropole. À Reims (Marne), après le choc face à cette annonce, le président de l'association des commerçants se dit combatif et prêt à fournir un dernier effort.

"C'est un nouveau coup de massue, pour nous qui avons été les bons élèves de cette crise, en appliquant et en faisant respecter les gestes barrière dans nos commerces", explique Vincent Mansencal, président des Vitrines de Reims. Un coup dur aussi parce que les commerçants ont déjà acheté leurs marchandises pour cette saison, "ils se retrouvent avec un stock important sur les bras, nous avons déjà eu du mal à écouler les stocks précédents, il va falloir encore négocier avec nos fournisseurs."

Objectif mi-mai

Malgré cette fermeture, il y a cette petite lumière au bout du tunnel, l'échéance de la mi-mai annoncée par le président de la République. Période à laquelle non seulement les commerces non-essentiels mais aussi certains lieux culturels et restaurants devraient rouvrir. "On est des gagnants, des conquérants, c'est dur mais on se bat et si le président nous dit mi-mai et bien j'y crois ! Comme j'ai cru à la mi-décembre, la mi-janvier et la mi-avril, on tient bon et on fait ce dernier effort. Nous on sera là, prêts à accueillir nos clients. Certains collègues achètent déjà des parasols et du mobilier pour agrandir leur terrasse", affirme Vincent Mansencal, également patron du restaurant Le lion de Belfort, sur la place d'Erlon à Reims.

On est sous perfusion. - Vincent Mansencal, président des Vitrines de Reims

En attendant une reprise de l'activité, les commerçants tentent de survivre avec les aides de l'État mais avec cette peur du jour où elles s'arrêteront, du jour où le gouvernement coupera le robinet. "C'est sur que là on est sous perfusion, on tient depuis un an à coup d'aides et on espère que le gouvernement nous accompagnera le plus longtemps possible car il faut aussi que l'on puisse rouvrir dans de bonnes conditions et sans pression. Nous avons besoin de clairvoyance parce qu'on ne sait pas quand ces aides s'arrêteront", dit Vincent Mansencal qui invite tous les patrons en difficulté à se rapprocher du tribunal de commerce pour obtenir des facilités de paiement et des aides, "il ne faut pas voir peur du mot tribunal", martèle-t-il.

S'il se montre optimiste et plus combatif que jamais, le président des Vitrines de Reims sait que le redémarrage de l'activité ne sera pas un long fleuve tranquille, pour les restaurateurs par exemple il faudra rouvrir avec des jauges, certains ouvrirons à perte.

Pour lui aussi la clé de cette sortie de crise, c'est la vaccination, "elle doit être accélérée, les actifs par exemple doivent être vaccinés plus vite pour pouvoir accueillir leurs clients sans leur faire prendre de risque", juge Vincent Mansencal.