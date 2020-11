Fermeture des petits commerces : pour le maire de Chevigny-Saint-Sauveur, "on marche sur la tête"

"On essaye de lancer un pavé dans la mare". En prenant un arrêté municipal pour autoriser l'ouverture des petits commerces dans sa commune, Guillaume Ruet, le maire de Chevigny-Saint-Sauveur savait bien qu'il ne pourrait pas s'appliquer. Mais il a choisi, comme d'autres élus en France, de se faire entendre face à des règles de confinement qu'il juge "ubuesques".

"On marche sur la tête. Le premier jour du confinement, on a vu des gens se ruer dans les grandes surfaces, avec des files d'attentes et beaucoup de monde aux caisses, c'était le grand bazar, et pendant ce temps-là les petits commerces eux n'ont pas le droit d'ouvrir." Guillaume Ruet a donc décidé symboliquement de prendre un arrêté municipal pour montrer "qu'on est aux cotés de nos petits commerçants."

Le maire de Chevigny-Saint-Sauveur estime qu'il n'y a pas de danger particulier dans les petits magasins. "Aucune étude ne montre qu'il y a eu des clusters dans ces petits commerces. Les protocoles sanitaires sont respectés, j'ai par exemple deux fleuristes sur la commune, elles ne font entrer que deux clients à la fois, ce n'est pas la cohue comme dans les supermarchés, elles ne mettent personne en danger, et pourtant elles ne peuvent pas ouvrir."

Un confinement dans une économie convalescente

Guillaume Ruet pense que la situation économique est bien différente par rapport au mois de mars. "On est dans un confinement partiel, qui vise à la fois à protéger la santé et à maintenir l'économie. Au mois de mars, on sortait de la période des fêtes, l'économie fonctionnait bien. Cette fois-ci, on est dans une économie convalescente, dans une période stratégique pour le commerce et les commerçants ont déjà tapé dans leur trésorerie."

Il estime que les élus sont suffisamment responsables et que le gouvernement doit les écouter : "on n'est pas des fous furieux, on veut protéger notre population. Mais c'est une question de justice entre les différentes enseignes."