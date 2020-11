Fermeture des rayons non-essentiels dans les supermarchés : les Landais divisés

Dès mardi 3 novembre, les grandes-surfaces devront fermer leurs rayons de produits non-essentiels, pour éviter la concurrence déloyale avec les petits commerces. A Mont-de-Marsan, ils sont quelques-uns à être venus faire leurs courses de Noël un peu en avance, et tous ne partagent pas le même avis.

"Normalement on fait nos courses de Noël plutôt fin novembre ou début décembre", racontent Marie-Claude et Jean-Pierre. Le couple de retraités déambule dans les rayons jouets du centre Lelcerc au Grand Moun, à Mont-de-Marsan. Catalogue de jouets en main, ils cherchent les cadeaux demandés par leurs nombreux petits enfants. S'ils sont là aussi tôt cette année, c'est parce qu'ils voulaient faire leurs achats avant la fermeture des rayons, mardi matin.

La mesure a été annoncée dimanche soir par Jean Castex : les grandes-surfaces se voient contraintes de fermer leurs rayons de produits non-essentiels pour ne pas faire de concurrence aux petits commerces, obligés de fermer leurs portes avec le reconfinement. A partir de ce mardi 3 novembre, on ne pourra donc plus acheter de jouets, de livres, ou de vêtements dans les grandes-surfaces.

Marie-Claude se dit plutôt en accord avec cette décision : "C'est tout à fait normal : pourquoi les petits indépendants ne peuvent pas ouvrir alors que les grandes surfaces oui ? C'est tout le monde ou personne", estime la retraitée.

Quelques rayons plus loin, le chariot rempli de jouets Harry Potter, Rosa ne partage pas le même avis : "Fermer les rayons non-essentiels des grandes-surfaces, ce n'est pas la solution que j'aurais préféré. Ça va mettre encore du personnel au chômage. J'aurais voulu qu'on permette aux petits commerçants de rester ouverts. Là, on boucle tout, je ne pense pas que ce soit bien pour l'économie", regrette-t-elle.

"En période de fêtes c'est pas terrible", note Julien. Le jeune papa est venu dès la sortie du travail pour acheter des cadeaux de Noël pour sa fille de 5 ans. "On ne comprend pas toujours les mesures mais on s'adapte, on fait avec", tempère Angélique, sa femme.

Olivier Véran le ministre de la Santé a prévenu : Noël ne sera pas "une fête normale cette année." Mais dans les allées du Grand Moun, tous s'accordent sur un point : reconfinement ou pas, il y aura bien des cadeaux pour les enfants sous le sapin.