Fermeture des rayons non-essentiels : "un coup dur" pour l'hypermarché de Saint-Renan

Les clients ne peuvent plus accéder aux rayons de produits non essentiels dans les super et hypermarchés.

Dans cet hypermarché de 5.500 m², franchise du groupe Carrefour, c'est 20% du magasin qui est désormais inaccessible aux clients. Librairie, habillement, décoration et art de la table, jouets... les rayons contenant des articles jugés "non-essentiels" par le gouvernement sont barrés de rubans de chantier. "C'est 10 à 15% de notre chiffre d'affaires alors bien sûr ça a été un coup dur, reconnaît le PDG du Carrefour de Saint-Renan Bernard Guillerm. Mais on va s'adapter, on est prêts. Nous serons un magasin à vocation alimentaire dans les prochaines semaines."

Le patron estime qu'il est trot tôt pour mesurer les conséquences économiques de cette fermeture partielle. Il assure qu'à ce jour, aucun de ses 156 collaborateurs ne risque de se retrouver au chômage partiel.

Privilège

Bernard Guillerm dit comprendre la position des commerçants indépendants et de proximité. "On est complètement solidaire avec eux et nous espérons qu'ils vont trouver eux aussi des solutions pour s'adapter." Robert, un client venu de Guilers, trouve "évidemment normal de ne pas laisser ce privilège aux grandes surfaces alors qu'on ferme les petits commerces". Il nous ouvre son panier, uniquement rempli de produits alimentaires.

On va contourner en vendant les jouets en ligne, ce ne sera pas un gros problème

Si le PDG du magasin ne se fait pas trop de souci, c'est notamment parce que le drive n'est pas concerné par la mesure gouvernementale. Les clients pourront continuer de commander ce qu'ils veulent sur internet, à condition de venir récupérer leurs achats au magasin. La responsable du drive Floriana Olivre s'attend à un impact sur l'activité de son service : "on voyait déjà pas mal de commandes de jouets ces derniers temps. Si les clients veulent un article, ils feront tout pour l'avoir donc ils vont s'adapter et le commander sur le site" anticipe-t-elle.

En attendant, certains clients ont tenu à profiter jusqu'au bout des rayons en cours de fermeture. Sylvie, croisée au rayon jouets, est venue "prendre un jeu de société tant qu'il est encore temps", car dit-elle "c'est la facilité, on vient faire nos courses alimentaires et on en profite pour prendre des jeux, des livres, y'a tout au même endroit, c'est pratique."