Fermeture des rayons non-essentiels : "un vrai casse-tête" pour les supermarchés franciliens

Au deuxième étage de l'hypermarché Auchan, au Kremlin Bicêtre, les équipes s'activent pour tout mettre en place. Les livres sont déjà cachés derrière de longs rideaux. Les vendeurs retirent à la hâte les derniers vêtements. Ils accrochent les ultimes affiches pour alerter les clients avant la fermeture des rayons textile, jouets, ou électroménager, ce mercredi 3 novembre.

On réfléchit, on organise, on planifie pour faire les choses du mieux possible.

"C'est beaucoup de travail, beaucoup d'organisation en peu de temps, confie Stéphanie, responsable des rayons non-alimentaires, en parcourant les allées de l'hypermarché à toute vitesse. On réfléchit, on organise, on planifie pour faire les choses du mieux possible."

Depuis le 31 octobre, le rayons livres est caché par un rideau. © Radio France - Lise Roos-Weil

Il faut aussi jongler entre les contraintes sanitaires et les règles de sécurité, tout en assurant une bonne expérience au client. Quelques rayons plus loin, Mélanie Turpin, directrice du magasin, cherche la meilleure solution pour le rayon électroménager : "on va sûrement déposer un film de protection sur les tables basses car les passages sont trop étroits. Si je mets des palettes ou des barrières, je mets en danger les clients et ça gêne le passage, donc je ne peux pas l'envisager. C'est un vrai casse-tête!"

30% du chiffre d'affaire et 80 salariés

Autre inquiétude : l'impact financier de cette mesure. Les rayons non-alimentaires représentent 30% du chiffre d'affaire de l'hypermarché et 80 salariés sont dédiés à ces produits. L'enseigne n'exclut pas de recourir au chômage partiel.

Pour limiter l'effet de cette mesure, le magasin propose un service de commande en ligne ou par téléphone, avec retrait en magasin. "L'idée c'est que tous ensemble, commerçants indépendants et grande distribution, on ne laisse pas un plateau doré aux équipes d'Amazon", assure Olivier Louis, directeur Ile-de-France d'Auchan.