Fermeture des remontées mécaniques : les stations des Pyrénées-Atlantiques se préparent à une saison blanche

Une réouverture des remontées mécaniques avant la fin février "apparaît hautement improbable", selon Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat chargé du Tourisme. "On va travailler pour que ça se passe le moins mal possible", réagit Olivier Grosclaude qui gère trois stations des Pyrénées-Atlantiques.

C'était un secret de polichinelle mais c'est désormais officiel, les remontées mécaniques ne pourront pas rouvriront pas le 1er février. Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État au tourisme, l'a annoncé ce mercredi 20 janvier, quelques heures après un Conseil de défense sanitaire à l'Elysée. Le secteur s'oriente vers "une saison blanche" a-t-il ajouté, "une réouverture mi ou fin février paraît hautement improbable".

"On va se mettre en ordre de marche"

Olivier Grosclaude, le directeur général de l'établissement public des stations d'altitude (EPSA) qui gère les stations de La-Pierre-Saint-Martin, Gourette et la Rhune (Pyrénées-Atlantiques) s'attendait à cette décision. "Les conséquences financières nous les avons déjà imaginées, maintenant il faut que l'on organise ces vacances de février parce que les touristes sont là. Notamment en terme d'ouverture de nos stations pour les espaces de ski de randonnée et ski de fond, il faut qu'on envisage comment on va pouvoir organiser ce mois de février qui approche."

Et il en est persuadé, "l'engouement pour la montagne n'a pas baissé. Elle est belle, elle est enneigée. Il faut apprendre à la pratiquer différemment. On va se mettre en ordre de marche, nous exploitants, avec les professionnels, les maires des communes, pour accueillir aussi bien que possible nos clients".

On va faire le gros dos et travailler pour que ça se passe le moins mal possible — Olivier Grosclaude, directeur général de l'EPSA

170 saisonniers on été recrutés au début de la saison par l'EPSA. La plupart sont au chômage partiel, leurs contrats seront pérennisés jusqu'à la fin des vacances de février promet le directeur général. Le contrat de cinq d'entre eux prend fin le 31 janvier. Leur situation va être examinée au cas par cas, précise Olivier Grosclaude. _"_L'économie de la montagne s'écroule. Ce n'est pas théorique. Derrière des saisonniers, des saisonnières se retrouver sur le carreau".

Le Premier ministre Jean Castex recevra dans les jours qui viennent les acteurs de la montagne afin de "finaliser les mesures de soutien économique" qui permettront de renforcer l'accompagnement des entreprises touchées par cette fermeture prolongée.