Fermeture des restaurants à Aix-Marseille : la banque alimentaire lance un appel pour récupérer les stocks

"Le point le plus important pour nous, c'est dire ne gaspillons pas de produit. Donc je pense que la meilleure solution c'est d'utiliser nos nombreuses associations qui peuvent passer récupérer les produits dans les restaurants" : la Banque Alimentaire lance un appel à tous les restaurateurs contraints de fermer ce dimanche soir, à Aix-en-Provence et Marseille.

Gérard Gros son président, souhaite récupérer les stocks alimentaires qui seraient en trop dans les restaurants, pour les distribuer avec 180 associations partenaires dans le département.

Concrètement, si vous êtes restaurateur, vous pouvez contacter la Banque Alimentaire au 04.91.45.40.00 à partir de lundi matin. On vous orientera ensuite vers les associations au plus près de chez vous "pour mettre en place un système simple et souple, qui permette de récupérer l'ensemble de la marchandise".

Ensuite chaque association a son propre circuit de distribution auprès des bénéficiaire, "qui eux ne vont jamais au restaurant" rappelle Gérard Gros. "Ça va venir en complément des rations qu'on peut leur donner chaque jour"

+55% de repas distribués pendant le confinement

Depuis 15 mars et jusqu'à la mi-juillet, la Banque Alimentaire des Bouches-du-Rhône a distribué plus de 50% de repas en plus par rapport aux besoins habituels, soit 200.000 repas par semaine. "A cause de cas de Covid, les personnes âgées qui se sont retrouvées isolées et tous les petits boulots qui ont disparu..."

Puis ça a diminué, et c'est en train de repartir progressivement, avec plus 20% en septembre. "J'attends de voir comment va se dérouler le dernier trimestre... Il faut qu'on fasse notre collecte annuelle au mois de novembre et ça risque d'être compliqué..." déplore le président de l'association.