Fermeture des restaurants : "on a pourtant joué le jeu, on y était arrivé" peste un professionnel mayennais

Certains restaurateurs font tourner leur affaire au ralenti, grâce à de la vente de repas à emporter, mais beaucoup s'impatientent évidemment de pouvoir rouvrir.

Franck Boyère est le chef de cuisinier, et associé, de l'hôtel-restaurant Beau Rivage à Moulay, près de Mayenne. Un homme qui ne comprend toujours pas pourquoi la restauration est mise sous cloche, au contraire de certaines autres structures comme les grands magasins. "Quand on voit le gars qui va acheter un kilo de pommes, qui va la tripoter trois ou quatre fois et qui la remet sur l'étale ... celui qui arrive derrière va finalement la prendre ... est-ce que sur le plan sanitaire on craint quelque chose ? Je ne suis pas scientifique. Mais nous [restaurateurs, nldr], quand on voit ce qu'on nous a imposé de faire et qu'on a réussi à faire ... on avait reçu un document de 75 pages à appliquer. On en était tous effrayé mais on a pris page par page. Et finalement la Covid est encore là, on tourne en rond" déclare le professionnel.

"C'est le chat qui se mord la queue" Copier

L'hôtel-restaurant Beau Rivage à Moulay emploie 17 salariés.