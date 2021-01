Fermeture des restaurants : la vie au ralenti des serveurs manchois

Alors que la perspective d'une réouverture des bars et restaurants au 20 janvier semble s'éloigner de plus en plus, dans la Manche, le personnel de salle des établissements vit douloureusement le second confinement, sans perspective de reprise de leur activité.

Depuis le 30 octobre, les restaurants et les bars n'accueillent plus de clients en salle. Beaucoup d'entre eux continuent de travailler au ralenti, grâce aux plats à emporter. Mais cette solution pour conserver un minimum d'activité ne donne pas de travail à tous les salariés. Les plus impactés sont les personnels de salle, autrement dit, les serveurs. Et si le gouvernement continue de leur verser le chômage partiel, cette situation pèse sur leur moral ainsi que sur leur niveau de vie.

Des pertes de plusieurs centaines d'euros par mois

"Je ne comprends pas comment le gouvernement peut dire que certains Français font des économies durant ce confinement! En tout cas, ce n'est pas mon cas!", peste Samuel Lucas. Depuis deux ans, il officie comme barman et serveur au sein de l'équipe du restaurant Le Panoramique, à la Pernelle. Et depuis la fin octobre, il reste chez lui. "Je perds environ 200 euros par mois. Ca n'est pas rien!", souligne ce père de famille évoquant la nécessité de faire attention aux finances du foyer.

A Cherbourg, la perte de salaire est plus lourde encore pour Nicolas Adeline, chef de salle dans une enseigne spécialisée dans la viande grillée. "Dans notre restaurant, _nous sommes rémunérés sur un pourcentage du chiffre d'affaire. Avec le chômage partiel, on ne touche que 84% du SMIC_. Pour moi, ca représente la moitié de mon salaire habituel".

On n'est pas habitué à rester sans rien faire...

Au delà du salaire, ce qui manque aussi à ces serveurs, c'est tout simplement de s'activer! "On n'est pas habitué à rester sans rien faire", précise Samuel Lucas. "Psychologiquement, c'est dur pour moi, mais aussi pour ma femme et les enfants qui me voient en permanence à la maison". Pour son confrère Nicolas Adeline, _"_les collègues et les clients nous manquent, de même que le rythme de travail alors on s'occupe sans conviction en faisant du ménage ou du bricolage. Je me force à me lever tôt et à ne pas rester devant la télé!", conclut le jeune homme.

Sentiment profond d'injustice

La perspective d'un nouveau report de la réouverture des bars et restaurants pèse évidemment sur le moral de ces salariés, mais le plus dur à supporter, c'est le sentiment d'injustice. _"Nous appliquions le protocole sanitaire sans doute le plus dur de tous les commerces et nous avons été fermés", observe Nicolas. "Lorsqu'on voit les cohues dans les grandes surfaces où dans les transports en commun, c'est incompréhensible". Et Samuel de renchérir : "on sera bien obligé de faire avec un nouveau report, mais on aura de plus en plus de mal à l'accepter"_.