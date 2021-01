Fermeture des stations : les métiers d'aménagement de la montagne appellent à l'aide

Les métiers de la montagne appellent à l'aide. Le gouvernement doit prendre une décision quand à la réouverture des stations mercredi 20 janvier, mais les entreprises qui aménagent ces stations sont toujours dans l'attente. Quelques 250 entreprises sont concernées en Savoie et en Haute-Savoie.

France Bleu Pays de Savoie : Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement ?

Patrick Grand'Eury : Nous demandons que soit prise en compte la particularité de nos entreprises. Nous sommes touchés depuis mars 2020 par la situation sanitaire et économique, mais nous allons être encore plus touchés au printemps et été 2021, voire 2022, par les conséquences de la fermeture actuelle des remontées mécaniques. Aujourd'hui nos entreprises accusent une baisse de chiffre d'affaires de plus de 35% et nous prévoyons une baisse encore plus importante pour l'exercice prochain.

Tout cela concerne combien d'entreprises en Savoie et Haute-Savoie ?

Sur les 450 entreprises de la filière d'aménagement de la montagne, 70% à 80% d'entre elles se répartissent entre les Savoie et l'Isère. Ce sont chez nous des industriels comme la neige de culture, les remontées mécaniques, les dameuses, les sociétés de signalétique ou de l'information sur les domaines, les bureaux d'études ou les sociétés de service. Nous avons plus de 250 entreprises locales concernées par cette situation. Nous sommes très inquiets pour l'avenir de nos entreprises, de nos emplois et de notre économie. Si les stations n'ouvrent pas pour les vacances de février, c'est mort, c'est fini.

Si c'est fini pour cette saison, ça aura également des conséquences pour la saison prochaine ?

Notre travail pour la saison actuelle a déjà été fait l'été dernier ou à l'automne. Nous allons voir l'impact de la fermeture de cette année directement sur nos commandes des six mois qui arrivent et l'hiver prochain. On voudrait que cela soit reconnu par l’exécutif et qu'il y ait un plan de relance pour la montagne, qui intègre les entreprises fournisseurs de stations de ski.