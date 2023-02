Fermeture des thermes de Challes-les-Eaux : "Un pincement au cœur, du gâchis" pour la maire

C'est une page qui se tourne à Challes-les-Eaux en Savoie. La Société des Eaux Minérales de Challes annonce, ce mardi dans un communiqué, "l'arrêt total et définitif des activités de cures thermales et de remise en forme des Thermes du Spa thermal de Challes-les-Eaux". "La société est confrontée à un contexte économique extrêmement dégradé depuis plusieurs années en raison de la baisse drastique de la fréquentation thermale, 1732 curistes en 2012, 542 curistes en 2022" précise Eléonore Guérard, directrice générale de S.A. Thermes de Challes-les-Eaux (qui dépend du groupe la Chaîne thermale du Soleil). L'activité Spa devrait se terminer le 25 mars prochain.

"Il n'existe pas de perspectives de redressement et la conjoncture économique est défavorable (contexte inflationniste, notamment pour le poste énergie), il n'est désormais plus possible de maintenir l'activité de notre société" ajoute le communiqué. "Des investissements coûteux ont été faits dans un forage d'exploitation qui a échoué à trouver une nouvelle ressource en eau thermale de substitution et qui aurait permis de mener des études pour chercher à obtenir des orientations thérapeutiques porteuses".

Les cinq salariés en CDI des thermes de Challes-les-Eaux, dont certains travaillent ici depuis plus de vingt ans, ont appris vendredi dernier la fermeture définitive lors d'une visite des membres du siège social de groupe la Chaîne thermale du Soleil. Ils ne souhaitent pas s'exprimer au micro de France Bleu, mais sont dépités et inquiets. Ils doivent gérer les appels très nombreux des patients qui ont appris la fermeture des thermes. Les saisonniers qui travaillaient aux thermes ne seront donc pas repris cette année.

Les cinq salariés des thermes de Challes-les-Eaux vont perdre leurs emplois suite à cette fermeture. © Radio France - Mélanie Tournadre

"Cette fermeture, c'est du gâchis"

"Il est évident que Challes-les-Eaux, c'est le thermalisme, on ne peut pas ne pas avoir un pincement en se disant les thermes ferment ; on a beau comprendre la logique du forage qui n'a pas marché, on a eu derrière le Covid et ça n'a pas repris comme avant, mais c'est du gâchis quand même" explique la maire de Challes-les-Eaux, Josette Remy.

"C'est envisageable que nous, la commune, on fasse un projet pour préserver le bâtiment, lui donner une deuxième vie ; il faut trouver comment on peut maîtriser ce foncier et comment on peut trouver un accord avec la chaîne thermale qui possède le bâtiment". La maire précise : "on va proposer aux salariés des thermes des emplois dans la commune, on va les aider".

Plusieurs habitants de Challes-les-Eaux se disent "choqués", "en colère". "C'est un bout d'histoire, jusque dans l'architecture, c'est plein de souvenirs, vraiment pour tout le monde : ma grand-mère par exemple à l'hôtel de la mairie faisait du babysitting, elle a gardé Michel Sardou enfant quand sa mère était en cure" explique Fleur, très peinée que les thermes mettent la clef sous la porte.

"C'est un pan considérable de l'histoire savoyarde qui est en jeu"

"Ces thermes sont une source d'activité, de rayonnement, ce sont des investissements d'acteurs, il y a tous les commerçants, mais aussi tous les particuliers qui ont investi dans des logements pour les mettre en location pour des curistes, c'est vraiment toute une économie qui se retrouve abandonnée, détruite" assure Emilie Bonnivad, députée LR de la 3ᵉ circonscription de Savoie et conseillère régionale. Elle ajoute que le groupe la Chaîne thermale du Soleil n'a jamais voulu bénéficier des aides du Plan thermal mis en place par la Région. Les thermes d'Aix-les-Bains en avaient notamment bénéficié.

