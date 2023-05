Fermeture des urgences en Vendée : la députée Véronique Besse en appelle au ministre de la santé

Après l'annonce de la fermeture des urgences à Fontenay-le-Comte et les Sables-d'Olonne, on a appris ce jeudi 4 mai que les urgences du centre hospitalier de Montaigu-Vendée sont à leur tour contraintes de fermer leurs portes temporairement. En cause : le manque de médecin et particulièrement d'urgentistes. "Une situation alarmante en Vendée" dénonce la députée Véronique Besse dans un communiqué publié ce vendredi.

ⓘ Publicité

"la situation s'aggrave de jour en jour"

La députée rappelle que ces fermetures entraînent des conséquences graves pour les habitants. "Je suis profondément préoccupée par cette situation, qui ne fait que s'aggraver de jour en jour" écrit l'élue qui en appelle au ministre de la Santé. François Braun doit se "saisir immédiatement de ce dossier. Il est de sa responsabilité de trouver des solutions durables pour garantir l'accès aux urgences pour tous et éviter les drames que pourrait engendrer ces fermetures".