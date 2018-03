Limoges, France

Cette fermeture, annoncée par un simple message sur la page Facebook de l'établissement et par un panonceau installé sur les vitres, a surpris tout le monde ce jeudi 15 mars.

Joint ce jeudi soir par France Bleu limousin, le gérant de l'établissement, Fabrice Granet, explique qu'il s'agit avant tout d'une "question de sécurité", précisant qu'il n'a pas obtenu la licence d'organisateur de spectacle, une commission de sécurité ayant émis un avis défavorable. "Cet avis nous est nécessaire pour obtenir un autre agrément qui nous aurait permis de continuer à avoir le droit de faire nos animations quotidiennes", explique-t-il. "Les conséquences seraient tellement lourdes pour moi en cas de problème, que j'ai pris la décision de fermer, de me protéger", ajoute Fabrice Granet, disant comprendre "l'immense déception de tous nos clients, mais réellement je ne pouvais pas faire autrement".

Sèche réponse de la mairie de Limoges

Dans un communiqué diffusé ce jeudi soir, la mairie de Limoges hausse le ton et parle pour sa part d'une "fermeture inopinée et sans préavis" et même d'une "tentative de coup de force". Elle explique longuement que le différend porte sur des questions d'ordre économique et commercial, le loyer notamment, et précise effectivement par ailleurs que "le Café littéraire n’a jamais été conçu comme une salle de spectacle et qu’à ce titre, il ne remplit pas les conditions de sécurité de ce type d’établissement". La Ville de Limoges parle enfin "d'une prise d’otage du public pour tenter, bien maladroitement, de résoudre une question commerciale".