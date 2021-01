Fermeture du centre commercial Saint-Sébastien à Nancy : entre inquiétude et satisfaction

Dans les 79 boutiques du centre commercial Saint-Sébastien, la fermeture est sur toutes les lèvres des commerçants, après la mesure annoncée vendredi soir par Jean-Castex sur les centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés.

Du côté des boutiques de vêtements, bijoux et maroquinerie, l’heure est à la déception : «des mesures aussi restrictives, c'est incompréhensible. Je rentre de Paris, j'étais en collection été pour livraison cette semaine et je suis quasiment tombé de ma chaise. On est en plein milieu des soldes, on a un stock démentiel. En plus, on n'a pas fait un mois de janvier extraordinaire. C'est du moins 25%. Comment je fais ? Je dis tout simplement une chose. Fermons tout un mois, mais fermons tout !» se désole Jean-Marc Hachard qui ajuste une ceinture en cuir dans sa maroquinerie.

Mesure injuste

Une nouvelle mesure gouvernementale qui sème le désarroi pour les responsables de magasins : «Pour moi, c'est complètement illogique et de la concurrence déloyale que des grandes enseignes restent ouvertes en centre-ville» entend-on dans une boutique de vêtements, «C'est injuste parce qu'il n'y a pas plus de risque ici que dans les grandes surfaces» renchérit cette autre gérante devant ses trois salariés.

Les gens enlèvent leur masque et toute la journée, je fais le gendarme pour leur dire mettez votre masque

Du côté des vendeurs ou des vendeuses, certains jugent satisfaisante la mesure : «On la comprend quand on voit le monde qu’il y a» assure cette vendeuse qui fume une cigarette à l’extérieur. Cette autre vendeuse juge la mesure courageuse et justifiée : «Les gens ne font pas attention, ils enlèvent leur masque et toute la journée, je fais le gendarme pour leur dire mettez votre masque. Ils arrivent dans le centre, ils sont agglutinés les uns aux autres. Franchement, en période de crise sanitaire, ce n'est pas correct, c'est malsain. Ils ne font pas attention et ne respectent pas les mesures barrières. Des gens vous parlent et enlèvent leurs masques et parfois j'ai peur et je ne me sens pas rassurée» confie cette commerciale qui conseille depuis vingt ans dans une boutique du rez-de-chaussée.

Le Saint-Seb, devant lequel des files d’attentes se sont encore formées ce samedi après-midi pour pouvoir pénétrer dans la galerie commerciale durant ce jour de soldes.

Fermeture pas officielle mais des précisions de Bercy

Du côté de la direction du centre commercial on n’a pas le temps de répondre aux journalistes qui devront se contenter d’un simple SMS «pour l’heure nous ne savons pas encore ce qu’il faut prendre en compte pour les 20 000 mètres carrés et selon cela, nous pourrons peut-être rester entièrement ouverts» assure la directrice.

Un espoir douché dans l'après-midi quand le ministère de l’économie qui a donné des précisions : dans les centres commerciaux stricto sensu, les enseignes alimentaires pourront rester ouvertes, de même que les pharmacies, mais leur surface sera quand même prise en compte pour déterminer le seuil fatidique de fermeture: «Les 20.000 mètres carrés se calculent en additionnant l'ensemble des surfaces des commerces, alimentaires ou non», explique Bercy. Une fermeture pour la grande majorité des cellules commerciales qui sera officialisée avant lundi.