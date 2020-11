Vienne : le dernier commerce de Chiré-en-Montreuil menacé de fermeture

Située au centre de ce village de 927 habitants, l'épicerie de Brunon Bonnin n'est quasiment jamais fermée. "J'ai repris ce commerce en août 2016 et en quatre ans, je n'ai été fermé que deux semaines, à cause d'une hospitalisation. Je n'ai même pas pris de vacance, j'étais toujours ouvert", souligne Bruno Bonnin.

Mais le mois prochain, le gérant de ce commerce multiservices part à la retraite et il n'a toujours pas trouvé de repreneur. "Je cherche un successeur depuis juin 2019. J'ai déposé des annonces sur de nombreux sites, j'ai même essayé SOS Villages de Jean-Pierre Pernaut. J'ai rencontré pas mal de personnes intéressées mais à chaque fois, quand on parle d'argent, il n'y a plus personne."

Les étagères sont de moins en moins remplies. Avant le départ à la retraite, Bruno Bonnin cherche désespérément un repreneur pour son commerce multiservices. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Le fond de commerce est à vendre pour 45 000 euros. "Je risque de partir sans avoir vendu mon fond de commerce, explique, amer, Bruno Bonnin. Mais je me suis fait une raison, on ne gagne pas toujours dans la vie."

Mais s'il ne trouve pas de repreneur, il ne serait pas le seul à être perdant. Tout le village de Chiré-en-Montreuil verrait partir, avec le sexagénaire, le dernier commerce de cette commune de la Vienne. "On serait bien emmerdé, lâche Jean, retraité. On ne fait pas toutes nos courses ici mais ça nous dépanne bien quand il nous manque quelque chose." Agnès, déposant sa baguette à côté de la caisse, ajoute : "C'est plus qu'une épicerie. On peut y acheter son pain, trouver les produits qu'il nous manque, acheter nos cigarettes, récupérer nos colis. C'est essentiel pour les personnes âgées qui ne peuvent plus se déplacer."

La mairie de Chiré-en-Montreuil a, elle aussi, tenté de trouver un successeur à Bruno Bonnin. En vain jusqu'à maintenant. "C'est dommage, j'espère ne pas avoir fait tout ça pour rien", conclut le gérant.

Pour toutes informations, vous pouvez contacter Brunon Bonnin (bonninbru@oragne.fr) ou la mairie de Chiré-en-Montreuil (contact@chireenmontreuil.fr).