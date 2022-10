Fermeture du guichet dans la gare de Pornic : "la destruction du service public"

"Je ne conduis pas et je n'ai ni smartphone, ni ordinateur à la maison. Je dois à présent me rendre à Saint-Nazaire ou à Nantes pour prendre un billet de train", témoigne cette pornicaise, la soixantaine. "Nous, nous remplissons notre contrat d'usager, nous payons suffisamment cher nos billets mais la SNCF, soi-disant service public, ne remplit pas le sien, ce n'est pas possible". Pour la deuxième année consécutive, la SNCF a choisit de maintenir un guichet ouvert seulement pour l'été, quand la fréquentation explose. Le guichet a donc fermé le 10 septembre dernier. On peut encore acheter un billet Nantes-Pornic à la borne automatique ou bien au bureau de tabac, situé à 800 mètres sur le port, mais c'est tout. Le reste se fait en ligne ou bien en gare de Nantes ou Saint-Nazaire.

Guichets fermés en gare de Pornic depuis le 10 septembre © Radio France - Hélène Roussel

Ce n'est pas fracture numérique, c'est la fin des services publics" - Patrice du collectif Fer Retz

"Ce n'est pas la fracture numérique, c'est la destruction du service public!" s'insurge Patrice du collectif Fer Retz, une association d'anciens cheminots. "Comment font nos anciens et les plus vulnérables"?

La plupart des usagers rencontrés par les militants du collectif ce lundi 10 octobre, à l'heure du dernier train pour Nantes, le 8h27, sont assez loin de ces préoccupations. La plupart assure se servir essentiellement d'internet mais s'inquiéter en revanche pour les plus anciens et tous ceux qui n'ont pas accès au numérique. Et puis il y a les jeunes qui regrette déjà le guichet : "moi j'aime bien prendre mon abonnement avec une vraie personne. Là, je ne pourrais plus, il va falloir que j'aille jusqu'à Nantes, et ça va me coùter plus cher car normalement, je m'arrête avant" témoigne cette étudiante avant de monter dans le train.

Du monde le matin pour le dernier train pour Nantes, le 8h27. "Et tout le monde ne peut pas prendre son billet en ligne" selon le collectif Fer Retz © Radio France - Hélène Roussel

"On a besoin de quelqu'un physiquement en gare. Les abonnements, les échanges, les remboursements, ça peut être vraiment galère en ligne" complète Jacques Suhard du collectif Fer Retz.

Il faut laisser le guichet ouvert le temps pour tous de faire la transition numérique" - Jean-Michel Brard, maire de Pornic

Le maire de Pornic, Jean-Michel Brard, soutient la réouverture du guichet. "Bien sûr, on va vers le tout numérique, mais on ne peut pas avancer ainsi à marche forcée, il y a encore trop de personnes sur le bord de la route. Il faut y aller progressivement".

"A l'heure où on tente par tous les moyens de réduire les émissions de CO2, il faut inciter les gens à prendre le train. Mais pour ça, il faut de l'accueil, donc des guichets, davantage de trains, 3 ici le matin pour Nantes, il en faudrait 5 et des tarifs moins élevés. On n'est pas rendu" souffle Jacques Suhard.

