Fermeture du magasin Printemps du Havre : "le confinement n'a absolument rien arrangé" selon la CFDT

Après l'annonce, voici le temps des négociations. Le magasin Printemps du Havre va fermer d'ici un an, avant janvier 2022. Au Havre, 29 emplois en CDI sont menacés selon la CFDT, sans compter une cinquantaine de postes de salariés des marques, celles qui louent un emplacement au sein du Printemps et qui vont devoir trouver un autre point de vente.

La deuxième vague, c'est le coup de massue

Mais cette fermeture annoncée du Printemps du Havre ne surprend pas Florence Delavigne, déléguée syndicale CFDT, elle travaille dans ce magasin depuis 38 ans. "Ça fait un petit moment qu'on se pose des questions, depuis la crise du Covid, la situation s'est détériorée. On s'en est toujours un peu sortis mais on est restés à la limite, on ne dégage pas de chiffre d'affaire suffisant pour pouvoir pérenniser l'entreprise, le Printemps Le Havre. La période de confinement n'a absolument rien arrangé, les difficultés ont été accentuées depuis la crise du Covid. On a eu une reprise très légère, et la deuxième vague c'est le coup de massue", raconte-t-elle.

Florence Delavigne, déléguée syndicale CFDT Copier

Le processus va se mettre en place, nous allons essayer de faire au mieux

Les syndicats ont rendez-vous ce vendredi matin avec la direction du Printemps du Havre. Six autres magasins du groupe Printemps vont fermer, près de 450 emplois sont menacés en France, des négociations sont prévues la semaine prochaine au niveau national.

Les syndicats espèrent que des salariés pourront être reclassés dans d'autres magasins, et qu'il y aura des départs anticipés à la retraite.