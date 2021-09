Fermeture du vaccinodrome de Poitiers : l'heure de faire les comptes a sonné

Le centre grande capacité du Parc des Expositions de Poitiers ferme ses portes. À partir du 27 septembre, les vaccins seront administrés à la salle des castors de Buxerolles. En cause : la baisse du nombre des vaccinations. L'occasion de faire le bilan : au final, combien a coûté ce site, et à qui ?

Une facture de plus d'un million d'euros

La facture est encore provisoire, mais on sait déjà qu'au 16 juillet dernier, elle s'élevait à 1 152 000 euros. Les signataires du chèque : le Grand Poitiers, la commune, et le Service départemental d'incendie et de secours de la Vienne, le SDIS 86.

Demande de co-financement

Pour tenter de couvrir une partie de ces dépenses, le Grand Poitiers a fait une demande de co-financement. Objectif : obtenir des aides de l'État, via le Fonds d'Intervention Régional (FIR). Le Grand Poitiers espère également recevoir des aides de l'Europe. Elles pourraient provenir d'un plan de relance européen mis en place dans le but de réparer les dommages économiques causés par la pandémie.

370 000 euros ont été demandés au total. Sans réponse pour le moment.