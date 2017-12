Indre-et-Loire, France

La Direction départementale des Finances publiques annonce une réorganisation de son réseau de trésoreries sur l'ensemble de l'Indre-et-Loire.

Conséquence, 6 trésoreries vont être regroupées pour n'en former plus que trois : la trésorerie de Bourgueil sera fermée et fusionnée avec celle de Langeais, celle de Sainte-Maure-de-Touraine fermera ses portes pour se regrouper avec celle de L'Ile Bouchard et enfin Joué-Lès-Tours reprendra les activités de la trésorerie de Luynes.

Par ailleurs, les trésoreries de Vouvray et Joué-Lès-Tours verront leur périmètre revu pour coller avec la carte de l'intercommunalité : 8 communes sont concernées par ces ajustements.