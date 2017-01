Fermeture hebdomadaire des boulangeries : après la galette, les contrôles dans le 64

Après une consultation des professionnels, le préfet a écrit à tous les boulangers des Pyrénées-Atlantiques pour leur dire qu'il fera appliquer son arrêté qui les oblige à fermer un jour par semaine. Et il y aura des contrôles.

La saison des galettes est terminée et avec elle la fin de la période de tolérance concernant la fermeture hebdomadaire des boulangeries et dépôts de pains. Après avoir consulté la profession, le préfet a pris un nouvel arrêté cet été qui élargit les périodes de tolérance de l'été et de l'hiver dans notre département. Les fêtes sont passées et le préfet Eric Morvan a écrit à tous les boulangers pour leur expliquer que ses services vont veiller désormais à ce que cet arrêté soit respecté.

Une notification a été faite à l'ensemble de la profession et des contrôles commenceront ces prochains jours pour faire en sorte que la loi soit respectée. Tout le monde est bien informé maintenant — Le préfet

Des périodes de tolérance élargies

Les boulangeries de notre département restent autorisées à ne pas fermer pendant l'été. Et le préfet a décidé d'élargir cette période estivale d'un mois. Du 15 juin au 30 septembre. C'était avant du premier juillet au 15 septembre. Le préfet laisse également la possibilité d'ouvrir 7 jours sur 7 pendant la saison du ski, du premier décembre au premier mai, dans les communes d'Arette, Bedous, Bielle, Eaux Bonnes, Laruns et Urdos. Enfin le nouvel arrêté permet d'ouvrir 7 jours pendant les semaines de Noël, du jour de l'An et l’épiphanie ainsi que les deux semaines qui entourent le dimanche de pâques. Les commerçants ont l'obligation de désigner à l'administration le jour qu'ils ont choisi pour fermer. Ce jour devra être affiché dans le magasin pour informer les clients.