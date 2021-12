Fermeture programmée de la boutique France Loisirs à Nîmes et Alès

Impossible de remonter la rue de l'Aspic à Nîmes, sans jeter un oeil à la boutique France Loisirs, véritable institution du centre ville. Mais le rideau baissé ce lundi matin est malheureusement déjà symbolique du sort qui attend ce commerce. Quelle que soit la décision du tribunal de commerce de Paris, la boutique devrait fermer ses portes, tout comme celle d'Alès (Gard). Elles ne font pas partie de la liste des potentiels repreneurs du groupe.

Adeline, qui travaille à l'accueil de la boutique de la rue de l'Aspic depuis plus de 10 ans ressent une profonde tristesse : "Nos clients se demandent ce qu'ils vont faire, où acheter leurs livres. Où partager un moment de leur vie. Parce que pour beaucoup, c'est ici un lieu d'échanges. Ils sont un peu perdus. Le livre, c'est particulier, c'est une passion. A travers le livre, on partage des émotions, des moments de vie".

Claudine 88 ans, vient d'apprendre la nouvelle. Elle est adhérente à France Loisirs depuis près de quarante ans : " vraiment ça me navre, c'est un bon repère pour les livres. Déjà l'accueil est agréable, convivial. Je suis désolée qu'on en soit à ce point, toute triste oui".

Ilham aussi est une fidèle depuis plus de dix ans et elle aussi appréciait beaucoup l'accueil. Et comme beaucoup de clients elle est venue apporter son soutien aux salariées : "_C'est comme si on était à la maison. On rentre, on est comme chez nous. Les enfants viennent, prennent le temps, regardent les livres qu'ils veulent. (..) je suis vraiment triste pour eux (NDLR : les salariés), peinée. Je leur souhaite bon courage_". Ces témoignages touchent beaucoup Adeline à l'accueil de la boutique : "surtout on aimerait partir bien, en ayant le temps de dire au revoir à nos clients. On a un lien très particulier avec eux. On aimerait avoir au moins le temps de bien terminer, et de bien tourner la page"

Les messages de remerciement des salariées de France Loisirs à Nîmes pour le soutien des clients et voisins. © Radio France - Tony Selliez