Fermetures d'auto-écoles : à Wambrechies, "on est en colère, on ne sait pas si on va être remboursés"

Les auto-écoles souffrent encore des conséquences de la crise du Covid. Beaucoup étaient déjà fragilisées par le développement des auto-écoles en ligne, et la mise à l'arrêt pendant les premiers confinement a été le coup de grâce. Entre 2019 et fin 2020, 27 % des autoécoles ont fermé leurs portes selon le syndicat majoritaire de la profession, le CNPA (Conseil National des Professions de l’Automobile). Dans le Nord, leur nombre est passé de 680 en 2019 à 600 fin 2020. La baisse est moins marquée dans le Pas-de-Calais, où le nombre d'auto-école se maintient à 350.

Les usagers en difficulté

Les élèves de l'auto-école Roulez Jeunesse, à Wambrechies, n'ont plus eu de nouvelles du jour au lendemain. Mercredi 22 septembre dernier, ils ont trouvé porte close en arrivant pour leurs leçons. Le fils de Rikki Bendahi venait tout juste de s'inscrire : "Il a fait son dossier d'inscription le samedi 18, et quand il est arrivé pour sa première leçon le mercredi suivant, il a vu une affichette indiquant que l'auto-école avait fermé définitivement", détaille le père de famille.

Les élèves ont trouvé porte close, mercredi 22 septembre dernier. © Radio France - Alice Marot

La famille a avancé quatre chèques, dont un a été encaissé. "Nous, on n'a perdu que quelques centaines d'euros, mais je connais des gens qui ont perdu plus de 900 euros d'un coup, continue Rikki Bendahi. On est en colère. Pourquoi avoir encaissé les chèques pour déposer le bilan quatre jours après ? Et pour les chèques non encaissés, on ne sait pas si on va les récupérer." De son côté, l'auto-école assure que tous les dossiers seront envoyés aux élèves par courrier, et "tout faire pour finir au mieux". Le tribunal de commerce devrait se prononcer le 4 octobre prochain pour déterminer si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.

Bien choisir son auto-école

Si cette dernière option était désignée, "ça va être très compliqué pour les usagers", regrette Nelly Vandenberghe, la présidente de l'antenne Nord du CNPA. "Si l'auto-école n'a pas de garantie financière, c'est-à-dire une assurance sur le chiffre d'affaire, il n'y aura pas grand chose à récupérer. Il faudra que les personnes qui s'estiment lésées se regroupent en collectif pour engager des suites en justice."

Elle conseille donc de faire particulièrement attention au moment de choisir son auto-école : "Il faut éviter les établissements qui font des prix d'appel bas, parce qu'elles ont très peu de trésorerie. Cela veut dire qu'elles tiennent mal le coup face aux chocs, comme celui du Covid par exemple, détaille-t-elle. Il vaut mieux se tourner vers des auto-écoles labellisées, ou avec une garantie financière. En cas de dépôt de bilan, les clients sont sûrs de récupérer au moins les sommes non-consommées."

Le label "École conduite qualité" est est délivré par l’État, et doit garantir que l’école dispense une bonne formation et diffuse une information claire et précise. Une carte interactive est en ligne sur le site de la Sécurité routière depuis la semaine dernière.