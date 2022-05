Une quarantaine de lits fermés au centre hospitalier de Haute Côte-d'Or cet été

Dans le Nord de la Côte d'Or, les services d'urgences resteront ouverts cet été quels que soient les établissements, Semur-en-Auxois, Saulieu, Montbard, Châtillon. Mais face aux difficultés pour trouver des remplaçants cet été, deux sites ont opté pour des services dégradés.

19 lits fermés à Montbard entre juillet et septembre

L’établissement de Montbard fermera 19 lits en soins de suite de la mi-juillet à début septembre. Ces fermetures de lits concernent essentiellement la gériatrie. Mais il restera quelques places dans cette spécialité y compris à Montbard. L'hôpital réduit ses capacités mais ne supprime pas totalement ce service.

A Châtillon, la moitié des lits en médecine polyvalente fermés en août

A Châtillon, c'est la médecine générale qui sera affectée par les fermetures de lits. Au mois d'août, 23 places seront temporairement supprimées, soit la moitié des lits de ce service. La décision a été prise ce mercredi. Jean-Lou Germain est le président de l'association des usagers des hôpitaux du Nord de la Côte d'Or. Pour lui, ces annonces ne sont pas une surprise mais toujours une source d'inquiétude.

Pénurie d’infirmiers et d’aides-soignants

A la pénurie de médecins s’ajoute celle des personnels paramédicaux. Depuis un an, les établissements de Haute Côte-d'Or cherchent en vain une trentaine d'infirmiers et autant d'aides-soignants. Et ce n’est guère les bataillons des jeunes diplômés qui suffiront à palier le manque de main d’œuvre. Dans l'institut de formation d'infirmiers et d'aides soignants de Semur-en-Auxois et de Châtillon, une vingtaine de places reste vacante toutes années confondues.