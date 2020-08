Fermetures des bars et restaurants à 23h : "On se sent stigmatisés", Bernard Marty président de l'UMIH PACA

Il n'y aura pas de dérogation possible. Dès ce mercredi soir dans les Bouches-du-Rhône, les bars, restaurants et commerces de nuit vont devoir baisser le rideau à 23 heures tous les jours. Une mesure prise par la préfecture pour lutter contre le virus qui circule activement dans la région, cinq fois plus qu'ailleurs : 113 cas positifs pour 100.000 habitants (177 à Marseille).

Mais les professionnels n'accueillent pas très bien la nouvelle et se sentent pointés du doigt comme le souligne Bernard Marty, président de l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie en PACA : "Bien-sûr il faut lutter contre le virus et éviter les rassemblements tardifs, mais ce qu'on a dû mal à comprendre c'est l'incohérence. On nous explique qu'on serait coupables de propager le virus alors qu'on ouvre la plage des Catalans toute la nuit et que sur le Vieux-Port il y a des marchés sauvages tous les soirs".

"On ne sent un peu stigmatisés." - Bernard Marty

Le président de l'UMIH qui s'inquiète aussi des conséquences économiques d'une telle mesure pour les restaurateurs qui ont déjà beaucoup souffert du confinement : "Nous étions plutôt favorables à une fermeture à minuit et demi ce qui aurait permis aux restaurateurs une fin de service plus tard".