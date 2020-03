Fermetures des marchés : la coup de colère d'un maire breton

"Quand j'ai demandé le maintien des marchés à Plérin, c'est qu'il y avait un sens, une raison, c'était le soutien à l'agriculture locale, aux filières bio également", explique Ronan Kerdraon, le maire de Plérin dans les Côtes d'Armor ce mardi 25 mars.

Dans la journée, la préfecture lui a indiqué qu'elle acceptait ses demandes de dérogations pour l’ouverture de deux petits marchés de quartiers dans la commune mais pas pour le principal marché, le dimanche dans le centre bourg. Le maire parle d'une "décision incompréhensible et inéquitable".

Pour moi, c'est à la fois une incompréhension, une forme d'humiliation, parce qu'on ne nous fait pas confiance et je vis ça comme un échec, lance Ronan Kerdraon

"Les grandes et moyennes surfaces ont le droit d'exercer leurs activités dans des lieux couverts", poursuit le maire de Plérin, "et à côté de cela, on interdit les marchés ouverts dans lesquels nous avions pris un certain nombre de dispositions qui garantissaient totalement la sécurité sanitaire".

D'autres communes costarmoricaines en revanche ont obtenu satisfaction. C'est le cas de Plœuc-L'Hermitage où le marché se tiendra ce jeudi 26 mars. La demande de dérogation du maire Thibault Guignard a été acceptée par la préfecture.

