Fermetures des piscines : la Fédération de natation demande leur réouverture "immédiate"

En pleine rentrée scolaire, la fermeture ce lundi d'une trentaine de piscines à travers la France fait réagir politiques, associations, collectivités publiques et parents d'élèves, qui dénoncent tous une rupture du service public. Ces fermetures auront "des conséquences directes pour l'ensemble des enfants et adultes qui ne pourront pas apprendre à nager", prévient la Fédération française de natation (FFN) ce mardi. Elle demande leur réouverture "immédiate".

"Maintenir les piscines ouvertes est une question de santé et de sécurité publique" estime même le syndicat national de l'éducation physique (SNEP-FSU). D'autant qu'avant ces fermetures liées à la crise énergétique, "une génération de 800 000 élèves n'a pas pu apprendre à nager" à cause des fermetures pendant les confinements liés au Covid en 2020 et 2021, rappellent les professeurs d'EPS affiliés à la Fédération syndicale unitaire. "Préserver l'équilibre financier avancé par les sociétés privées qui gèrent certaines piscines ne doit pas passer avant l'intérêt général" selon eux, et l'aspect financier de cette problématique est "une vision réductrice qui oublie tous les bénéfices éducatifs, de santé, de loisirs et de sécurité".

Entre juin et septembre 2021, 1.480 noyades accidentelles ont été dénombrées en France, dont 27% mortelles, selon la dernière enquête noyades de Santé publique France en date.

Pourrait-on accepter d'un maire qu'il ferme une école pour des motifs économiques ?

La société Vert marine, qui gère 90 piscines et patinoires au total en France, avait indiqué lundi ne plus pouvoir assumer la facture énergétique de ces établissement et a lancé un appel "aux instances locales et gouvernementales" afin de "prendre les décisions nécessaires et inédites pour revenir à des coûts supportables de l'énergie". Selon Vert Marine, sa facture énergétique est passée de "15 à 100 millions d'euros", soit "la totalité du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise".

Investir pour la transition écologique

Mais "pourrait-on accepter d'un maire qu'il ferme une école pour des motifs économiques ?", argumente la FFN dans un communiqué. D'autant que le ministère des Sports a fait du "savoir nager" un des axes de sa politique depuis plusieurs années afin de prévenir les noyades. La FFN demande donc également à "tous les acteurs de prendre leurs responsabilités pour assurer la continuité de ce service public". Les professeurs d'EPS affiliés à la Fédération syndicale unitaire demandent concrètement à l'État "d'aider financièrement les collectivités pour baisser les consommations énergétiques de leurs piscines" et plus largement "la mise en place d'un 'plan massif d'investissement pour la transition écologique' des équipements sportifs". "Des travaux de rénovation peuvent être entrepris. L’utilisation d’énergies renouvelables et de récupération devient aujourd’hui incontournable."

Les collectivités publiques, propriétaires des piscines, s'agacent elles aussi. A l'instar de Fabien Doucet, le vice-président de Limoges Métropole. Sur franceinfo, s'il ne "conteste pas le fond du sujet", il estime "qu'il y a une rupture claire du contrat de délégation du service public", et ajoute avoir envoyé une mise en demeure à la société.

Décider de ce qui est essentiel ou non (...) ça doit être discuté collectivement pour savoir de quoi on sera contraints de se priver dans les temps à venir

Le député La France Insoumise François Ruffin, invité ce mardi de l'émission Ma France sur France Bleu, invite au débat : "Est-ce que c'est un service essentiel ou pas ? (...) ce n'est pas au PDG de Vert Marine d'en décider. C'est collectif. La démocratie doit continuer à fonctionner et il y a même encore plus une urgence à ce qu'elle fonctionne par temps de tempête. Dans ce moment-là, décider de ce qui est essentiel ou non (...) ça doit être discuté collectivement pour savoir de quoi on sera contraints de se priver dans les temps à venir".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Cette question des piscines et des patinoires, des équipements vieillissants en France et très énergivores, est au menu du groupe de travail gouvernemental sport sur la sobriété énergétique.