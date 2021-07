Ferrerro France inaugure une liaison fluviale de marchandises entre Rouen et Gennevilliers

22 palettes de Nutella, de Kinder et de Tic-Tac ont quitté le port de Rouen le 8 juillet, direction Gennevilliers. A l'arrivée au port, le conteneur sera acheminé par camion roulant au gaz naturel liquéfié jusqu'à l'entrepôt de Monoprix à Wissous. Après le développement des liaisons par voie ferroviaire entre la France et l'Italie ou encore des camions roulant au bioGNV pour livrer le nord de la France, c'est un maillon de plus dans la chaîne logistique durable que développe Ferrero. "On a quasiment économisé 1000 camions par jour, on a le train, on a la péniche, on a le bioGNV, on a le certificat d'électricité vert sur l'entrepôt, donc c'est un projet global" explique Grégory Debuchy, le directeur "supply chain" de Ferrerro en France. Cette nouvelle liaison va déjà permettre de passer de 54 à 19 camions pour l'acheminement des marchandises destinées au groupe Monoprix. L'objectif de l'entreprise, c'est de réduire de 7% son empreinte carbone liée au transport d'ici à 2022.

Une opportunité pour les ports de l'axe Seine de "vendre un nouveau modèle économique durable" explique Pascal Gabet, le directeur général délégué d'HAROPA Port. "Généralement les industriels ont des schémas de distribution basés sur le transport routier et nous nous sommes convaincus que nous sommes capables avec l'ensemble des acteurs de la chaîne logistique de proposer des solutions fluviales compétitives et attractives et aboutir à un modèle de distribution qui lui aussi sera durable et sans impact sur l'environnement".

Il reste tout de même à convaincre les industriels en question car si le modèle est plus durable, il est aussi plus cher que la route, reconnait Grégory Debuchy, en tout cas pour l'instant. "C'est notre devoir d'industriel de lancer ces flux là. Si personne ne le fait, on ne sera jamais à l'équilibre et l'équilibre viendra avec la fréquence j'en suis convaincu, mais il en faut un qui démarre" explique Grégory Debuchy. Pour le moment, Ferrerro n'envoie qu'une seule livraison par péniche par semaine, ce qui représente tout de même 30% des produits de la marque vendus chez Monoprix en France. L'entreprise souhaiterait envoyer une péniche par jour quand la liaison sera consolidée.